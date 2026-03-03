Trauer vereint: Terri Irwin und Angela Bishop über Verluste

Terri Irwin (61) öffnet erneut ihr Herz: In einem emotionalen TV-Gespräch spricht die Witwe von Steve Irwin (†44) über ihre anhaltende Trauer – und bekommt dabei emotionale Unterstützung von Angela Bishop. Die Naturschützerin und die bekannte Entertainmentjournalistin setzten sich für einen besonderen Beitrag von 10 News+ zusammen, der in der kommenden Woche ausgestrahlt wird. In einer jetzt veröffentlichten Vorschau sind beide Frauen zu sehen, wie sie beim Erinnern an ihre verstorbenen Ehemänner mit den Tränen kämpfen. Dabei macht Terri deutlich, wie sehr sie sich mit Angela verbunden fühlt, wenn sie sagt, sie seien "im gleichen Club" – dem der Frauen, die ihre große Liebe verloren haben.

Im weiteren Verlauf des emotionalen Gesprächs fragt Angela ihre Gesprächspartnerin Terri, ob Trauerschübe auch viele Jahre später unvermittelt auftreten können: "Passiert es immer noch? Weil es bei mir immer noch passiert", sagt sie. Terri antwortet: "Oh ja, und wenn man es am wenigsten erwartet." In der Vorschau ist zu sehen, wie Terri Angela in den Arm nimmt und ihr sagt: "Du machst das großartig, Kleines", worauf die Journalistin erwidert: "Du auch." Angela verlor ihren Ehemann Peter Baikie im November 2017 an eine seltene Form von Krebs. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die beiden hatten eine gemeinsame Tochter namens Amelia. Im Jahr 2021 sprach Angela offen darüber, dass sie jeder Vatertag belastet, da sie sowohl ihren Vater Alan als auch ihren Ehemann im Abstand von sieben Jahren verlor. "Jetzt ist der Vatertag der schwierigste Tag des Jahres", gestand sie in einem Beitrag für das Stellar-Magazin.

Terri und Steve Irwin waren 14 Jahre lang verheiratet und wurden Eltern von Tochter Bindi und Sohn Robert. Seit dem tödlichen Unfall des berühmten "Crocodile Hunter" im Jahr 2006, bei dem er im Alter von 44 Jahren in Queensland von dem Stachel eines Rochens getroffen wurde, hat Terri keinen neuen Partner an ihrer Seite präsentiert. Immer wieder betont sie, dass niemand an Steve heranreiche. "Es gibt viele wunderbare Männer auf der Welt, aber siehst du noch einen Steve Irwin? Ich jedenfalls nicht", sagte sie in einem Interview. Statt nach einer neuen Liebe zu suchen, konzentriert sich die Tierparkchefin auf ihre Familie und die gemeinsame Mission, die sie mit Steve verband. "Ich bin einsam wegen Steve, aber ich bin nicht allein. Ich trauere nie darüber, allein zu sein und keine Beziehung zu führen", erklärte sie und betonte, dass sie ihr "Happy End" bereits gefunden habe – in der Zeit mit ihrem Mann und in der Liebe, die durch ihre Kinder und ihre Arbeit weiterlebt.

Getty Images Terri Irwin im Mai 2024

Australia Zoo via Getty Images Robert, Terri, Steve und Bindi Irwin im Jahr 2006

Getty Images Terri Irwin und ihre Kinder, 2019