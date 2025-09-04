Trotz Geldsorgen: Kate Lawler gibt 1.000 Pfund pro Tag aus

Kate Lawler, bekannt aus ihrer Zeit bei "Big Brother", hat verschiedene Herausforderungen in ihrem Leben gemeistert, besonders in finanzieller Hinsicht. Trotz eines luxuriösen Lebensstils, bei dem sie im Urlaub bis zu 1.000 Pfund pro Tag ausgibt, quälen die Reality-TV-Berühmtheit laut Mirror anhaltende Geldsorgen. Nach ihrem Sieg in der dritten Staffel von Big Brother erlebte sie eine Welle von Karriereangeboten, gefolgt von einem unerwartet hohen Steuerbescheid über 80.000 Pfund. Diese Last, die sie in den folgenden Jahren abstottern musste, hatte ihr Leben durcheinandergebracht. Obwohl sie mittlerweile finanziell stabiler dasteht, insbesondere dank der finanziellen Umsicht ihres Ehemannes Martin Bojtos, bleibt die Sorge um die Zukunft bestehen.

Kate gestand, dass ihre finanzielle Sicherheit stark auf persönlichem Eigentum basiert, da sie keine Kreditkarten mehr besitzt und nicht über eine eigene Altersvorsorge verfügt. Dennoch gönnen sich Kate und ihre Familie jährlich einen luxuriösen Roadtrip, bei dem kein Aufwand gescheut wird. Auch wenn das tägliche Reisebudget beeindruckend hoch ist, betrachtet die TV-Persönlichkeit diese Erlebnisse als unschätzbar wertvolle Erinnerungen. In einem Gespräch mit The Times hob sie hervor, dass frühere Schulden ihr privates Budget stark belasteten, da jeder verdiente Penny in die Rückzahlung von Steuern und Kreditkartenschulden floss. Jetzt lebt sie zwar vorausschauender, die Angst vor finanziellen Rückschlägen bleibt jedoch bestehen.

Abgesehen von den finanziellen Aspekten hat Kate auch gesundheitliche Herausforderungen bewältigt. In einem Interview mit The Sun On Sunday offenbarte sie, dass sie unter einem bislang unbekannten Gesundheitszustand litt, dem Pelvic Congestion Syndrome. Dieser Zustand, der durch versteckte Krampfadern um die Eierstöcke und die Gebärmutter verursacht wird, hatte ihr jahrelang Probleme bereitet, ohne dass eine genaue Diagnose gestellt wurde. Besondere Schmerzen erlebte sie 2018 während eines Urlaubs, was sie sogar ins Krankenhaus führte. Letztendlich brachte erst ein routinemäßiger Arztbesuch 2022 Klarheit über ihre Symptome. Diesen Belastungen zum Trotz bleibt Kate positiv und engagiert sich weiterhin in der Entertainment-Branche.

Getty Images Kate Lawler, UK-"Big Brother"-Gewinnerin von 2002

Getty Images Kate Lawler, November 2024

Getty Images Kate Lawler beim Start vom TCS London Marathon