Kristen Stewart will unbedingt "Twilight"-Remake machen

Kristen Stewart (35) hat auf dem roten Teppich des Palm Springs International Film Festival Creative Impact Awards eine spannende Idee angedeutet: Die Schauspielerin, bekannt aus der erfolgreichen Twilight-Reihe, könnte sich vorstellen, ein Remake des ersten Films der Saga selbst zu inszenieren. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie, dass sie alle Regisseure der ursprünglichen Filme bewundert, aber nun Gefallen an dem Gedanken findet, ihre eigene Version der Vampir-Romanze auf die Leinwand zu bringen. "Ich würde es lieben, den Film noch einmal zu machen. Mit einem großen Budget und viel Unterstützung – das stelle ich mir magisch vor", sagte Kristen und fügte schmunzelnd hinzu: "Ja, ich mache es. Ich bin dabei!"

Kristen ist bereits als Regisseurin des Films "The Chronology of Water" in Erscheinung getreten. Nun schwärmte sie von den Möglichkeiten eines "Twilight"-Projekts. Dabei betonte sie, wie beeindruckend sie vor allem Catherine Hardwickes (70) Arbeit am ersten Teil fand und zollte auch den anderen Regisseuren der Saga Respekt, die es trotz hoher Erwartungen schafften, ihren eigenen Stil einzubringen. Gleichzeitig sprach die Schauspielerin darüber, wie sehr sie die Herausforderung reizen würde, dem Stoff eine ganz persönliche Note zu verleihen. Auch außerhalb von Kristens Visionen tut sich etwas im "Twilight"-Universum: Das Studio Lionsgate entwickelt derzeit eine Serienadaption der bekannten Vampir-Saga mit Beteiligung der Autorin Stephenie Meyer (52).

Abseits ihres kreativen Schaffens bleibt Kristen Stewart weiterhin eine spannende Persönlichkeit in der Filmwelt. Von ihrer Rolle als Bella Swan in "Twilight" bis hin zu gefeierten Performances in Filmen wie "Spencer" hat sie eine beachtliche Entwicklung als Schauspielerin durchlaufen. Ihren Traum, Regie zu führen, verwirklichte sie jedoch erst später und spricht heute mit großer Begeisterung über das Filmemachen. Ihre Erfahrungen vor der Kamera scheinen ihr dabei zu helfen, andere Perspektiven einzunehmen – eine Fähigkeit, die sie auch bei einem möglichen "Twilight"-Remake einsetzen könnte. Aber wie Kristen selbst betont, bleibt alles bisher nur eine fantasievolle Idee. Fans der Saga dürfen jedoch gespannt sein, wie sich die Pläne für das Franchise in den kommenden Jahren entwickeln werden.

Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht"

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Getty Images Kristen Stewart bei der Premiere von "Twilight: Eclipse" in 2010

