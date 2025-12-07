Haar-Revolution: Kristen Stewart überrascht mit neuem Look

Kristen Stewart (35) hat am Donnerstagabend bei den IndieWire Honors Winter Film Awards in Los Angeles für mächtig Wirbel gesorgt. Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle in den Twilight-Filmen weltbekannt wurde, präsentierte sich mit einem auffälligen neuen Look. Ihr dunkles Haar war zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, dazu kombinierte sie kurze, zerzauste Ponyfransen und einen markanten Undercut. Kristen, die an diesem Abend mit dem Maverick Award geehrt wurde, zeigte sich in einem ausgefallenen Outfit: Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, trägt sie durchscheinende weiße Leggings, eine Weste, die ihre Unterwäsche hervorblitzen lässt, einen schwarzen übergroßen Satin-Blazer, dazu Stilettos, eine silberne Kette und getönte Sonnenbrillen.

Neben Kristen wurden auf der Bühne auch weitere Stars ausgezeichnet. Jacob Elordi (28) und Maskenbildner Mike Hill nahmen gemeinsam den Wavelength Award entgegen, den sie für ihre Arbeit an der Kreatur in Guillermo del Toros (61) "Frankenstein" erhielten. Adam Sandler (59) wurde mit dem Vanguard Award geehrt und zeigte sich im Vergleich zu Kristens Glamour-Outfit in einem lässigen Look mit Cordhose, Turnschuhen und einer weißen Zip-Jacke mit bunten Streifen. Zu den Gewinnern zählten zudem Nina Hoss (50), die mit dem Spotlight Award ausgezeichnet wurde, und die koreanische Sängerin und Songwriterin Ejae, die sich zusammen mit dem Team von "KPop Demon Hunters" über den Spark Award freute.

Kristen ist nicht nur für ihren Wandel auf der Leinwand bekannt, sondern auch für ihre immer wieder neuen und mutigen Haarstyles. Bereits im Sommer überraschte sie die Fans mit rosafarbenem Haar, das sie stolz bei einem Spaziergang zur Schau stellte. Ob platinblond, pink oder dunkel – Kristen zeigt immer wieder, dass sie keine Angst hat, zu experimentieren. Der neue Look, den sie bei den Awards präsentierte, unterstreicht einmal mehr ihre Fähigkeit, mit Stil und Selbstbewusstsein zu beeindrucken. Auch privat lebt Kristen in Los Angeles ein abwechslungsreiches Leben und genießt die Zeit mit ihrer Ehefrau Dylan Meyer (38) und ihrem gemeinsamen Hund.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart auf der Premiere von "Love Lies Bleeding", 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart in Cannes, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin