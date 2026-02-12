Kristen Stewart: Seit "Spencer" lässt Lady Di sie nicht los

Kristen Stewart (35) hat offenbar noch immer nicht vollkommen mit ihrer Rolle als Prinzessin Diana (†36) im Film Spencer abgeschlossen. In einem Interview mit dem Telegraph verriet die Schauspielerin, dass sie sich von der verstorbenen Prinzessin heimgesucht fühle. Besonders in Städten wie London und Paris könne sie nicht aufhören, an Diana zu denken, und fühle dabei eine starke emotionale Verbindung. "Ich kann jederzeit über sie weinen", gestand Kristen, die 2021 für ihre Darstellung in dem Film eine Oscar-Nominierung erhielt. Vor allem der immense öffentliche Druck, dem Diana ausgesetzt war, habe sie tief bewegt.

Kristen sprach über die Parallelen zwischen ihrem Leben als gefeierte Schauspielerin und Dianas ständiger Belagerung durch die Medien. "Sie wurde von den Paparazzi regelrecht ausgezehrt", erklärte sie. Während des Drehs habe sie sich intensiv mit Dianas Verletzlichkeit und ihrer inneren Rebellion auseinandergesetzt. "Am Ende des Films fühlte ich mich wie eine leere Hülle, und ich glaube, so hat auch sie sich gefühlt", sagte Kristen weiter. Ursprünglich hatte sie übrigens gezögert, die Rolle zu übernehmen. Regisseur Pablo Larraín musste sie erst überzeugen, dass vor allem Dianas Geist und nicht äußerliche Ähnlichkeiten im Mittelpunkt stehen sollten.

Larraín hatte recht: Mit der richtigen Garderobe und Schmuck, wie dem berühmten Ring der Prinzessin, tauchte Kristen tief in die Rolle ein. Die Kostüme halfen ihr, sich in die Welt von Diana hineinzuversetzen. Kristen erinnerte sich, wie sie mit diesen aufwendigen Stücken "die Poesie eines Lebens im 'Gefängnis' eines Schlosses" darstellte. Auch wenn die Dreharbeiten längst beendet sind, bleibt Diana für sie ein prägendes Thema. Kristen, die gerade ihre ersten Schritte als Regisseurin geht, setzt sich weiter intensiv mit Themen auseinander, die sie bewegen – ganz wie Diana, die ihren Weg gegangen ist und dabei unauslöschliche Spuren hinterlassen hat.

Imago Kristen Stewart als Prinzessin Diana im Film "Spencer" (Regie: Pablo Larraín)

Getty Images Kristen Stewart

Getty Images Prinzessin Diana, 1983