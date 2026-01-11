Nach Hochzeit und Film: Kristen Stewart legt eine Pause ein

Kristen Stewart (35) hat ein turbulentes Jahr hinter sich – und fährt jetzt einen Gang runter. Die Schauspielerin verriet am Rande der Variety Creative Impact Awards beim Palm Springs International Film Festival gegenüber People, dass sie nach 2025 dringend Erholung brauche. Kristen heiratete im April in Los Angeles ihre Partnerin Dylan Meyer (38), feierte im mexikanischen Restaurant Casita Del Campo mit 170 Gästen, stand vor der Kamera und führte erstmals selbst Regie. Gemeinsam mit Dylan besuchte sie Filmfestivals, darunter Cannes, und brachte ihr Projekt schließlich ins Kino. "Ich hatte das verrückteste Jahr meines gesamten Lebens", meinte Kristen.

Mit Blick auf 2026 will die Twilight-Ikone jetzt bewusst Tempo rausnehmen. "Ich war im letzten Jahr so geladen. Ich muss mich beruhigen … Ich muss mich entspannen", erklärte sie. Konkret heißt das: Abstand gewinnen, den kreativen Brunnen auffüllen und erst dann das nächste Kapitel in Angriff nehmen. Ihr Regiedebüt "The Chronology of Water", angesiedelt in den 1980ern, ist ihr Herzensprojekt – vor der Kamera standen unter anderem Imogen Poots (36), Thora Birch, Jim Belushi und Tom Sturridge (40). Dass der Film nun tatsächlich im Kino läuft, sei für sie "atemberaubend", wie sie betonte.

Auch privat kann sich Kristen mehr als glücklich schätzen. Im Gespräch mit Esquire verriet die Schauspielerin, wie sehr das Eheleben mit Dylan sie verändert habe. "Es ist so schön, eine Familie zu haben", erzählte Kristen offen. Gemeinsam mit der Drehbuchautorin verbrachte sie viel Zeit zu Hause, las Klassiker wie "Jane Eyre" und "Wuthering Heights" vor und genoss die ruhigen Momente mit Hund und Katzen. Für Kristen waren das neue Rituale, die ihr Kraft und Freude gaben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart bei den Oscars 2022 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart in Cannes, Mai 2025