Große Feier: Ralf Schumacher & Étienne heiraten wohl im Mai

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne sollen nun wohl noch in diesem Frühling heiraten. Laut Bild-Informationen sollen die Feierlichkeiten am letzten Mai-Wochenende in Saint-Tropez, der gemeinsamen Wahlheimat des Paares, stattfinden. Eingeladen sind angeblich enge Freunde und Familienmitglieder, darunter auch die Reality-Stars Carmen (60) und Robert Geiss (62). Das Hochzeitswochenende ist als dreitägiger Feiermarathon geplant: ein entspannter Kennenlernabend, die große Hochzeitsfeier am Samstag und ein gemeinsamer Brunch am Sonntag als Abschluss.

Ralf und Étienne hatten ihre Beziehung vor etwa zwei Jahren öffentlich gemacht und gelten seitdem als unzertrennlich. In einem Interview mit RTL, das Ralf zu seinem 50. Geburtstag gab, betonte er die einzigartige Dynamik in ihrer Liebe: "Wir beide haben eine unglaubliche Harmonie und verstehen uns blind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön sein kann", schwärmte der ehemalige Rennfahrer. "Das Schönste wäre, wenn es für immer so bleibt." Auch Étienne zeigte öffentlich seine Zuneigung und widmete Ralf auf Instagram eine liebevolle Botschaft: "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude. Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt."

Die besondere Verbindung zwischen den beiden wirkt wie ein neues, glückliches Kapitel in Ralfs Leben. Bereits zuvor hatte der Sportler angedeutet, dass er sich eine erneute Hochzeit vorstellen könne. Im "Die Geissens"-Podcast erklärte er damals: "Wir haben noch nicht wirklich darüber nachgedacht, aber wir werden es verkünden, wenn es so sein sollte." Für den Ex-Formel-1-Fahrer wäre dies nach seiner Ehe mit Cora Schumacher (49), die 2015 geschieden wurde, ein komplett neuer Lebensabschnitt. Ob sich Ralf und Étienne nun wirklich bald das Ja-Wort geben, bleibt aber noch abzuwarten.

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024