Cora Schumacher äußert sich zu Hochzeitsgerüchten um Ex Ralf

Ralf Schumacher (50) und sein Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne wollen sich nach aktuellen Berichten Ende Mai in Südfrankreich das Jawort geben. Die geplante Hochzeit des ehemaligen Formel-1-Fahrers löst jedoch keine negativen Gefühle bei seiner Ex-Frau Cora Schumacher (49) aus. Stattdessen richtet die Reality-TV-Darstellerin nun liebevolle Worte an ihren früheren Partner. "Steven und ich wünschen Ralf und Étienne viel Glück und nur das Beste", erklärte sie jetzt gegenüber der Bild-Zeitung.

Mit Steven Bo Bekendam an ihrer Seite scheint Cora inzwischen ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Zuvor hatte sie schwere Monate durchlebt: Nach Ralfs Coming-out im Sommer 2024 sah sich Cora heftigen Anschuldigungen ausgesetzt, die Ehe mit ihm sei lediglich eine Scheinehe gewesen. Außerdem kursierten Gerüchte über eine vertraglich vereinbarte hohe Geldsumme, die sie laut Bild jedoch entschieden zurückwies. Cora, die seit Jahren keinen persönlichen Kontakt mehr zu Ralf und dem gemeinsamen Sohn David pflegt, fand erst nach einer Therapie wieder neuen Halt.

Die Hochzeit von Ralf und Étienne soll nach Bild-Informationen in deren Wahlheimat Saint-Tropez gefeiert werden. Geplant ist ein dreitägiges Event, bei dem Familie, Freunde und Weggefährten das Paar gemeinsam feiern. Mit den aktuellen Hochzeitsplänen schlägt der ehemalige Sportler ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Cora konzentriert sich hingegen auf ihr eigenes Glück und setzt diesmal auf versöhnliche Worte statt auf Schlagabtausch. Ob sich das Ex-Paar irgendwann wieder vollständig vertragen wird, bleibt somit abzuwarten.

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Getty Images Cora und Ralf Schumacher im Juli 2007

Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025