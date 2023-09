Sarah Hardings Todestag: Nicola Roberts kämpft mit Tränen

Sie vermisst ihre Freundin. Sarah Harding (✝39) war jahrelang fester Bestandteil der Band Girls Aloud. Vor zwei Jahren hatte die Girlgroup dann jedoch einen schweren Verlust verkraften müssen: Die Blondine starb im September 2021 an den Folgen von Brustkrebs. Anlässlich ihres zweiten Todestages erinnert sich nicht nur Band-Kollegin Cheryl Cole (40) an sie zurück – auch Nicola Roberts (37) hat den Verlust immer noch nicht realisiert.

Während eines Auftritts in der TV-Show GMB wird die Sängerin ganz emotional, als der Moderator Ben Shepherd sie fragt: "Ich wette, es gibt Momente, in denen sie in deinen Gedanken auftaucht und du sie anrufen möchtest […]. Wie gehst du damit um?" Während sie mit den Tränen kämpft, antwortet Nicola, dass jeder Mensch anders mit Trauer umgehe. "Ich glaube, für mich ist es immer noch nicht so richtig real. Ich denke oft, dass sie in Thailand am Strand liegt oder auf Ibiza mit ihren Freunden oder irgendwo. Und dann werde ich daran erinnert, dass es nicht so ist", gibt sie zu.

Anlässlich ihres zweiten Todestages am 5. September widmeten Sarah auch zahlreiche Internetnutzer rührende Worte bei X. Ein User schreibt beispielsweise: "Zwei Jahre... Und ich frage mich, ehrlich gesagt, immer noch, wann ich es begreifen werde und wann es sich real anfühlen wird." Auch ein weiterer Fan kann den Tod der Sängerin noch immer nicht glauben: "Zwei Jahre ohne diese wunderbare Seele sind für uns alle noch immer sehr schmerzhaft. Du hast ein großartiges Vermächtnis hinterlassen."

