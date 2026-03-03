Molly-Mae & Tommy unschlüssig: Homeschooling für Bambi?

Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie ihre dreijährige Tochter Bambi auf eine Schule schicken oder sie lieber zu Hause unterrichten? Die Realitystars sind sich in dieser Frage noch unsicher, wie Molly-Mae laut Daily Mail in ihrem aktuellen Vlog verriet. Das Paar besuchte kürzlich eine Schule, um sich ein Bild zu machen, doch der Besuch habe sie "eher zurückgeworfen" als ermutigt. "Der Gedanke, sein Kind fünf Tage die Woche, sechs, sieben Stunden am Tag, einem System zu übergeben – das ist irgendwie beängstigend", erklärte die 26-Jährige. Besonders wichtig ist dem Paar, dass Bambi eine katholische Ausbildung erhält, da Religion für Tommy eine große Rolle spielt.

Die Influencerin betonte, dass sie und der Sportler sehr beschützend über ihre Tochter seien und nicht wollen, dass Bambi "sich selbst verliert". "Bambi ist so lebhaft und hat so viel Ausstrahlung, dass mir der Gedanke, sie in die Schule zu schicken... ich möchte einfach, dass sie Bambi bleibt", sagte Molly-Mae, die gerade ihr zweites Kind erwartet. Sollten sie sich für eine Schule entscheiden, müsste es eine katholische Einrichtung sein – ein "nicht verhandelbarer Punkt" für Tommy. Das Paar besucht seit einigen Monaten regelmäßig sonntags die Kirche und plant, beide Kinder gemeinsam taufen zu lassen, sobald das zweite Baby auf der Welt ist. Trotz des Drucks von außen, rechtzeitig einen Platz an einer guten Schule zu sichern, will Molly-Mae nun "die Bremse ziehen" und sich mehr Zeit für die Entscheidung nehmen.

Molly-Mae räumte ein, dass ihre eigenen negativen Schulerfahrungen ihre Haltung beeinflussen. "Ich habe die Schule wirklich nicht genossen", gestand sie und erinnerte sich an eine "zickige Jahrgangsgruppe". Gleichzeitig möchte sie Bambi aber nicht die Chance nehmen, falls ihre Tochter später einen Beruf wie Tierärztin oder Ärztin ergreifen möchte, für den bestimmte Abschlüsse nötig sind. Bereits 2023 wurde in der Netflix-Show "At Home With The Furys" deutlich, dass Tommy und Molly-Mae unterschiedliche Ansichten zur Schulbildung haben. Der Boxer, der auf der Seite seines Vaters halb irischer Traveller ist, hatte damals die Option angesprochen, Bambi nicht zur Schule zu schicken – eine Tradition in der Traveller-Community, wo Familie an erster Stelle steht. Molly-Mae stellte jedoch klar, dass Tommys Haltung nichts mit seinem Traveller-Hintergrund zu tun habe, sondern beide einfach das Beste für ihre Tochter wollen.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025