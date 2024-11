Auch diese Stars trauern bei Liam Paynes Beerdigung vor Ort

Liam Paynes (✝31) Beerdigung sorgt für ein Staraufgebot in Südostengland. Wie Fotos zeigen, sind die Girls Aloud-Mitglieder Kimberley Walsh (43) und Nicola Roberts (39) unter den ersten Trauergästen. Die Sängerinnen sind durch ihre Band eng befreundet mit Cheryl Cole (41), der Mutter von Liams Kind Bear. In schwarzer Garderobe und mit großen Sonnenbrillen steigen die Musikerinnen aus den schwarzen Limousinen aus und machen sich auf den Weg in die Kirche.

Neben den One Direction-Bandkollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Niall Horan (31) und Zayn Malik (31) sind auch schon die englischen Berühmtheiten Damian Hurley (22) und Rochelle Humes angekommen. Ein weiterer Wegbegleiter des "Strip That Down"-Interpreten war James Corden (46), der auf Fotos, die EADT vorliegen, bei der Beerdigung zu sehen ist. Der Talkmaster steht in einem schwarzen Anzug neben anderen Trauergästen und zeigt eine versteinerte Miene. Liam und Co. waren gern gesehene Gäste in der Talkshow des Briten und so wurden sie über die Jahre zu echten Freunden.

Liam verstarb im Oktober nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Untersuchungen der örtlichen Behörden ergaben, dass der tragische Vorfall ein Unfall war. Allerdings hatte der Popstar zum Zeitpunkt seines Todes ein Gemisch aus verschiedenen Drogen in seinem Körper. Berichten von ABC News zufolge hatte der 31-Jährige neben Kokain und Benzodiazepinen zuvor auch das sogenannte "pinke Kokain" eingenommen, das aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA hergestellt wird.

Backgrid / ActionPress Elizabeth Hurleys Sohn Damian Hurley bei der Beerdigung von Liam Payne

Getty Images Liam Payne, Juli 2021

