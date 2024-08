Großer Klunker: Girls-Aloud-Star Nicola Roberts ist verlobt

Nicola Roberts (38) wurde mit ihrer Girlgroup Girls Aloud weltberühmt. Nun gibt es private Neuigkeiten der Sängerin. Die Rothaarige ist verlobt! Wie unter anderem Daily Mail berichtet, zeigte sie ihren Verlobungsring bei einem Konzert in Brighton. Während Kimberley Walsh (42), Nadine Coyle (39) und Cheryl Cole (41) auf ihre Performance konzentriert waren, schauten alle Fans gebannt auf Nicolas Ring, der Berichten zufolge mit einem riesigen Diamanten ausgestattet war. Bei dem Mann an ihrer Seite soll es sich um den Fußballspieler Mitch Hahn handeln.

Ein Insider berichtete The Sun, dass der Sportler bei einer romantischen Reise durch Frankreich um die Hand der Sängerin angehalten hat. Sie seien seit etwa zwei Jahren in einer Beziehung und die Musikerin sei überzeugt, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Die Quelle plauderte aus: "Nicola hat in Mitch ihren Seelenverwandten gefunden. Sie könnte nicht glücklicher sein."

Die aktuelle Tournee von Girls Aloud freut die Fans der Girlband sehr, allerdings hat sie einen traurigen Hintergrund. Im Herbst 2021 verstarb das Bandmitglied Sarah Harding (✝39) nach einer schweren Krebserkrankung und die Reunion der verbliebenen Sängerinnen findet zu ihren Ehren statt. "Es ist der richtige Zeitpunkt, um Sarah zu feiern. Es ist der richtige Zeitpunkt, um die Band zu feiern – und der richtige Zeitpunkt, um die Tatsache zu feiern, dass wir das nach 21 Jahren immer noch tun können", erklärte Cheryl im Interview mit der britischen Zeitung.

Getty Images Nicola Roberts, Juni 2023

Getty Images Die Girls-Aloud-Mitglieder

