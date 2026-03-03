Carole Middleton: Kate und Williams starke Rückendeckung

Carole Middleton (71) ist für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) eine unverzichtbare Stütze im Alltag mit ihren drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Das enthüllt nun ein neues Buch des Mirror-Royal-Experten Russell Myers mit dem Titel "William and Catherine: The Intimate Inside Story". Demnach verbrachten Carole und ihr Ehemann Michael früher häufig Wochenenden mit der Familie in Norfolk, um die junge Familie zu unterstützen. William schätzt die Anwesenheit seiner Schwiegereltern laut dem Buch "über alle Maßen" und erklärte gegenüber einem Mitarbeiter, dass ihm die Hilfe "mehr Raum zum Atmen" gebe. Besonders die Normalität, die das Middleton-Paar in ihr Leben bringe, genieße der Prinz sehr.

Carole, die insgesamt sieben Enkelkinder hat, nimmt ihre Rolle als Großmutter sehr ernst. Gegenüber Good Housekeeping verriet sie, dass sie mit den Kindern "die Hügel hinunterlaufen, auf Bäume klettern und durch den Tunnel auf dem Spielplatz gehen" möchte. "Solange ich dazu in der Lage bin, werde ich das tun. Ich koche mit ihnen, ich tanze herum, wir machen Fahrradtouren", erklärte die 71-Jährige. Auch ihr Mann Michael ist regelmäßig in die Betreuung eingebunden. Bei einem Weihnachts-Carol-Service bedankte sich Prinz Louis in einer süßen Nachricht bei "Oma und Opa" dafür, dass sie "mit mir gespielt" hätten.

Carole hat ihre Tochter Kate von Anfang an auf ihrem Weg ins royale Leben begleitet und war bei zahlreichen wichtigen Anlässen an ihrer Seite, darunter die Hochzeit, die Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) und die Krönung von König Charles III. (77) Ihre Loyalität zeigte sich besonders während Kates schwerer gesundheitlicher Krise nach der Krebsdiagnose. Im März 2024 wurde Carole gesehen, wie sie ihre Tochter in einem Geländewagen auf dem Anwesen in Windsor fuhr – die erste öffentliche Sichtung nach der Bauchoperation. In einem Video, das das Ende von Kates Chemotherapie verkündete, waren Carole und Michael beim Kartenspielen mit der Familie zu sehen. "Carole war schon immer ein Fels für Kate, besonders im vergangenen Jahr – sie war fantastisch", sagte Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber Hello.

Getty Images Michael und Carole Middleton im Juni 2024

Getty Images Carole Middleton und Prinzessin Kate

Getty Images Carole Middleton in London im Juli 2013