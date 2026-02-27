Brustkrebs-OP: Beverley Callard sorgt sich um Attraktivität

Beverley Callard hat offen über ihre Ängste gesprochen, dass ihr Ehemann Jon McEwan sie nach ihrer Brustkrebs-Operation möglicherweise nicht mehr attraktiv finden könnte. Die 68-jährige Schauspielerin, die Anfang Februar ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, meldete sich am Dienstag auf Instagram mit einem Update zu ihrer Genesung. Nach der Operation am Freitag, bei der ihr zwei Lymphknoten entfernt wurden, fühlt sie sich erschöpft, hat kaum Appetit und verbringt die meiste Zeit im Bett. "Ich habe noch Verbände und weiß nicht, wie ich darunter aussehe, und davor habe ich Angst", gestand sie ihren Followern und fügte hinzu: "Ich denke ständig darüber nach – vielleicht zu viel Information – aber ich frage mich, ob Jon und ich noch von den Kronleuchtern schwingen werden. Nicht jetzt gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Werde ich noch attraktiv sein oder nicht? Das geht mir alles durch den Kopf."

In ihrem Video erklärte die Darstellerin, die seit 2010 mit dem Besitzer eines Tonstudios verheiratet ist, dass sie nach ihrer Entlassung aus dem Norfolk and Norwich University Hospital keine Energie habe und den ganzen Tag zwischen Bett und kurzen Wachphasen hin und her wechsle. "Ich habe mir nicht einmal die Haare gekämmt. Ich konnte mich einfach nicht aufraffen", erzählte sie. Jon versuche derzeit, sie zum Essen zu bewegen, doch ihr Appetit sei praktisch nicht vorhanden. Am Mittwoch steht ein wichtiger Termin an, bei dem sie erfahren wird, ob eine zweite Operation notwendig sein wird. Trotz der körperlichen Beschwerden und der emotionalen Belastung versicherte Beverley, dass es ihr "ganz okay" gehe.

Die Schauspielerin, die von 1989 bis 2020 als Liz McDonald in "Coronation Street" zu sehen war, erhielt zahlreiche aufmunternde Worte von Freunden und Fans. Ihre "Fair City"-Kollegin Emily Lamey schrieb: "Du machst das großartig und inspirierst viele Menschen. Du wirst in kürzester Zeit wieder von den Kronleuchtern schwingen." Auch Sängerin Imelda May meldete sich zu Wort: "Du bist umwerfend! Mach dir keinen Stress. Erlaube dir einfach zu heilen. Du wirst deine Energie zurückbekommen." Sinitta verfasste eine besonders herzliche Nachricht und versicherte Beverley, dass Jon sie noch mehr begehren werde, "weil du das großartigste Herz hast, passend zu deinem wunderschönen Gesicht und Körper". Die Diagnose hatte Beverley kurz vor ihrem ersten Drehtag für die irische Serie "Fair City" in Dublin erhalten, wo sie die Rolle der Lily spielen sollte.

Imago Beverly Callard mit ihrem Ehemann Jon McEwan bei der ITV Palooza, London 2021

Instagram / beverleycallard Beverley Callard, Februar 2026

Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022

