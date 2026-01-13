Vera Int-Veen entsetzt über Böller-Unfall von Andrea Plewig

Ein Silvesterabend mit Freunden, ein paar Raketen im Garten – und dann der Schock: In Deutschland wurde die Moderatorin Andrea Plewig beim Zünden legaler Feuerwerkskörper im Gesicht getroffen. Die Druckwelle vor der Explosion verletzte ihr linkes Auge so schwer, dass sie dort wohl dauerhaft blind bleiben wird. Vera Int-Veen (58) schilderte bei RTL, wie sie vom Unfall erfuhr und sofort "nur noch funktionierte". Die Moderatorin stand nicht allein da: Mit dabei waren Freunde und Kinder, die zuvor auf Abstand gebracht worden waren. Jetzt geht es um Unterstützung im Alltag, schnelle Hilfe und Zusammenhalt. Vera sagte, sie und ihr Umfeld seien "für Andrea da" und wollten sie durch diese neue Krise tragen.

Andrea, bekannt von Astro TV, hatte nie viel übrig für Böllerei und setzte zum Jahreswechsel auf vermeintlich sichere Ware aus dem Supermarkt. In einem Instagram-Video beschrieb sie die Vorbereitungen, die sie und ihre Begleiter getroffen hatten, und verlinkte eine Petition gegen privates Feuerwerk. Nach dem Unfall laufen medizinische Nachsorge und organisatorische Hilfe parallel. Vera betonte im Interview, wie wichtig es sei, in solchen Momenten einfach zu handeln, präsent zu sein und Energie zu geben. Die Wunde sitzt tief, auch weil Andrea bereits seit dem Sommer 2024 mit einer Brustkrebsdiagnose kämpft. "Wir alle haben sie in den letzten anderthalb Jahren durch ihre Krebserkrankung begleitet und auch jetzt gehen wir gemeinsam durch die schwere Zeit", so Vera.

Vera positioniert sich seit Langem gegen privat gezündetes Feuerwerk und appelliert an Vernunft und Verantwortung. "Feuerwerk und Böller sind gefährlich, es gibt immer ein Risiko und die Folgen sind einfach immens", sagte sie bei RTL und forderte erneut ein Verbot für private Haushalte. Andrea hatte erst kürzlich geschildert, wie plötzlich alles ging: Vorbereitungen, ein Zischen, dann Boden unter den Füßen verloren – und das Augenlicht auf der linken Seite. Im privaten Umfeld gilt nun vor allem eines: Nähe, kleine Routinen, gemeinsame Mahlzeiten, Fahrdienste zu Terminen und Nachrichten, die Mut machen. Vera, die abseits der Kameras einen engen Freundeskreis pflegt, setzt dabei auf leise Gesten und klare Worte. "Gemeinsam durch die schwere Zeit", sagt sie.

Instagram / iam_andreaplewig Vera Int-Veen und Andrea Plewig teilen eine lange Freundschaft

Instagram / iam_andreaplewig Andrea Plewig hat ihr linkes Auge an Silvester verloren

Getty Images Vera Int-Veen, TV-Persönlichkeit