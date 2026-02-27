Hailee Steinfeld glänzt mit Babybauch und Ehemann Josh

Hailee Steinfeld (29) gewährt ihren Fans einen intimen Einblick in ihre Schwangerschaft und zeigt sich mit deutlich gewachsenem Babybauch. Die Schauspielerin veröffentlichte am Mittwoch in ihrem wöchentlichen Newsletter "Beau Society" eine Reihe neuer Fotos, auf denen sie unter anderem gemeinsam mit ihrem Ehemann Josh Allen (29) zu sehen ist. Das Paar genießt auf einem der Bilder entspannt einen Kaffee zusammen, während Hailee ihre fortgeschrittene Schwangerschaft nicht mehr verbergen kann. In weiteren Aufnahmen präsentiert die 29-Jährige stolz ihre Babykugel in verschiedenen Outfits und zeigt, wie sie ihren neuen Körper mit Stolz und Freude zur Schau stellt.

Hailee verriet in ihrem Newsletter, dass sie in den vergangenen Wochen wieder deutlich mehr Energie verspürt habe. "In den letzten Wochen habe ich mich energiegeladen gefühlt, mich anzuziehen und süße kleine Outfits zusammenzustellen, ob für Abendessen mit Freunden oder einfach nur für einen Ausflug zum Lebensmittelgeschäft", erklärte sie. Ihr Lieblingsoutfit sei ein weißes T-Shirt kombiniert mit Jeans, doch die Schauspielerin gab auch ehrlich zu, dass es Tage gebe, an denen nur dehnbare Hosen infrage kämen. "Die Sache mit der Schwangerschaft: Jeder Tag ist anders, was das Anziehen knifflig macht… oder Spaß bringt!", so Hailee. Ihr oberstes Ziel sei dabei immer Komfort.

Josh und Hailee haben im Mai 2025 geheiratet und bereiten sich nun gemeinsam auf die Ankunft ihres ersten Kindes vor. Der Geburtstermin rückt immer näher, und die werdende Mutter hat bereits eine besondere Verbindung zu dem kleinen Familienmitglied aufgebaut. Die Schauspielerin, die durch Filme wie "True Grit" und zuletzt "Sinners" bekannt wurde, verriet in ihrem Newsletter auch, dass sie bereits ihre Babyparty gefeiert habe und versprach, bald mehr Details dazu zu teilen.

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 16th Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, November 2025