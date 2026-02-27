So reagiert Alicia Costa Pinheiros Umfeld auf Solo-Karriere

Alicia Costa Pinheiro schlägt ein neues Kapitel in ihrer Musikkarriere auf. Nachdem die Sängerin lange Zeit Teil der Girlgroup FEMME5 war, wagt sie jetzt den Schritt in die Solo-Karriere. Heute veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit ihre eigene Debüt-Single "Romantikeo". Im Interview mit Promiflash spricht Alicia darüber, wie ihr Umfeld auf diese berufliche Veränderung reagiert hat: "Mein Umfeld hat mich von Anfang an sehr unterstützt. Gerade meine Familie und meine engsten Freunde stehen total hinter mir. Dafür bin ich unendlich dankbar. Dieser Support ist Gold wert und motiviert mich, meine Ziele zu erreichen!"

Besonders wichtig ist für Alicia auch die Unterstützung durch ihren Partner Loracio, der selbst als Musiker tätig ist. "Es ist ein großer Vorteil, jemanden an meiner Seite zu haben, der genau versteht, wie diese Welt funktioniert. Er supportet mich sowohl kreativ als auch mental", schwärmt Alicia im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Wir tauschen uns viel aus, geben uns Feedback und pushen einander. Gleichzeitig lässt er mir aber auch komplett meinen eigenen Raum, und das ist mir super wichtig!"

Alicia war über Jahre hinweg als Mitglied der Girlgroup FEMME5 bekannt geworden, bevor sie sich nun entschied, ihren musikalischen Weg alleine weiterzugehen. Über den Musikvideodreh von "Romantikeo" verrät Alicia gegenüber Promiflash: "Ich habe sehr viel Zeit, Geduld, aber vor allem ganz viel Liebe in das Video gesteckt. Mir war wichtig, dass es nicht einfach nur gut aussieht, sondern meine Vision auch wirklich umgesetzt wird. Ich habe mit einem super talentierten Team, unter anderem bestehend aus Choreograf und Tänzern aus Barcelona, zusammengearbeitet, weshalb der Dreh dort stattgefunden hat. Ich wollte, dass es besonders ist, mit krassen Locations und internationalem Vibe."

Imago Alicia Costa Pinheiro bei der Marcel Ostertag Show während der Berlin Fashion Week 2024 in der Verti Music Hall

Imago Alicia Costa Pinheiro und Loracio beim Mistology with Sol de Janeiro Launch im Schinkel Pavillon, Berlin, 23.04.2025

Imago Alicia Isabelle Costa Pinheiro bei der Rebekka Ruetz Fashion Show, Berlin Fashion Week AW 2023, Bolle Festsäle, 17.01.2023