"Scrubs"-Reboot setzt nicht an letzter Originalstaffel an

Die Ärzte des Sacred Heart Hospitals kehren zurück auf den Bildschirm. Zach Braff (50), Donald Faison (51), Sarah Chalke (49), Judy Reyes (58) und John C. McGinley (66) sind für die zehnte Staffel der beliebten Krankenhausserie "Scrubs" wieder an Bord und schlüpfen erneut in ihre Rollen als J.D., Turk, Elliott, Krankenschwester Carla und Dr. Cox. In einem Interview mit E! News erklärte Zach nun, dass die neunte Staffel, die 2009 ausgestrahlt wurde und nur kurze Auftritte von ihm und Donald mit einer komplett neuen Besetzung zeigte, nicht Teil der Revival-Story sein wird. "Das ist nicht wirklich Teil des Kanons dieser Geschichte, und wir bleiben bei Staffel acht als Finale", stellte der Schauspieler klar.

Die neunte Staffel hatte bei den Fans für Unmut gesorgt, weshalb sich das Team um Showrunner Bill Lawrence (57) entschied, für die Wiederbelebung an die ursprüngliche Serie anzuknüpfen. "Ich glaube, wir wollten zurückkommen und gewissermaßen neu zusammenfinden und sagen, okay, lasst uns das zurückbringen, als was es begonnen hat", erklärte Zach, der gemeinsam mit dem Cast und dem Serienschöpfer der Meinung war, dass Staffel neun eigentlich ein Spin-off namens "Scrubs: Med School" hätte sein sollen. Die Fans können sich auf die gewohnte Mischung aus Drama, Comedy und verrückten Fantasiesequenzen freuen. Zach warnte allerdings davor, dass das Ende der achten Staffel, in dem J.D. seine glückliche Zukunft mit Elliott vor seinem inneren Auge sieht, nicht unbedingt ein Happy End gewesen sei: "Es ist das, wovon er träumt, dass es passieren würde. Und wie wir alle wissen, werden manche Träume wahr und manche nicht."

Das Interesse an der Serie ist in den 16 Jahren seit dem Ende der Ausstrahlung nie abgeflaut, auch dank der Chemie zwischen Zach und Donald, die in T-Mobile-Werbespots und ihrem Podcast "Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald" zu sehen ist. Im Interview mit E! News berichteten sie aber auch von bizarren Begegnungen mit enthusiastischen Fans. Donald erinnerte sich an einen Vorfall in London, bei dem ihm ein Fan auf den Rücken sprang: "Ich mochte das nicht. Ich habe ihn von meinem Rücken geworfen und bin um mein Leben gerannt." Noch unangenehmer sei eine Situation vor seiner Darmspiegelung gewesen, als die Krankenschwester im Wartezimmer mit ihm über die Show sprechen wollte, während er im Bademantel dasaß. Zach berichtet von ähnlichen Momenten beim Arzt, wenn Mediziner ihm Ratschläge für eine mögliche Serienrückkehr geben, während er halbnackt im Behandlungszimmer sitzt.

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Getty Images Der "Scrubs"-Cast