Laut Lisa Rinna: Leo DiCaprio flirtete mit ihren Töchtern

Lisa Rinna (62) hat in der Talkshow "Watch What Happens Live With Andy Cohen" pikante Details über Leonardo DiCaprio (51) ausgeplaudert. Die Reality-Darstellerin verriet, dass der Hollywoodstar einst romantisches Interesse an ihren beiden Töchtern Delilah (27) und Amelia Gray Hamlin (24) gezeigt habe. Als Moderator Andy Cohen (57) ihr während eines Wahrheit-oder-Lüge-Spiels die Frage stellte, ob Leonardo jemals mit ihren Mädchen "angebandelt" habe, bestätigte die 62-Jährige dies ohne zu zögern. "Ja", sagte Lisa. Sie fügte hinzu: "Und das hat auch Tobey Maguire gemacht. Viele von ihnen haben es bei den Mädchen versucht."

Im Rahmen des Wahrheit-oder-Lüge-Spiels trug Andy der TV-Bekanntheit verschiedene Behauptungen über ihr Leben vor, die sie als wahr oder falsch einordnen sollte. Zunächst fragte der Moderator, ob eine Freundin Leonardo und Tobey zu Lisas 50. Geburtstag im Jahr 2013 mitgebracht habe – eine Story, die Lisa als falsch abstempelte, auch wenn sie die Vorstellung amüsierte. "Stimmt nicht, aber ich finde es schön, dass du dachtest, es stimmt", erwiderte sie. Dann wollte Andy genauer wissen, ob der Oscarpreisträger jemals romantisches Interesse an Delilah und Amelia gezeigt habe, was Lisa bestätigte. Während die Flirtversuche des Hollywoodstars offenbar keine Wirkung zeigten, hatten andere Männer mehr Erfolg. Delilah ist mit Schauspieler Henry Eikenberry liiert, Amelia liebt Modeerbe Nicolai Marciano.

Über das Liebesleben von Leonardo wird seit Jahren viel gesprochen. Bei den Critics Choice Awards nahm Komikerin Nikki Glaser (41) das Thema mit einem Witz auf die Schippe. Sie lobte Leos Karriere und scherzte: "Das Beeindruckendste ist, dass du all das geschafft hast, bevor deine Freundin 30 wurde." Während der Leinwandstar sein Privatleben traditionell aus der Öffentlichkeit heraushält, zeigen sich Delilah und Amelia, die eine Zeit lang zerstritten waren, deutlich offener. Amelia schwärmte unter anderem bei einer GQ-Party von ihrem Freund Nicolai und erzählte, sie kenne ihn schon seit rund 15 Jahren von den gemeinsamen Schultagen in Los Angeles. Lisa Rinnas Töchter sind somit fest vergeben – und resistent gegenüber Flirtversuchen berühmter Hollywoodgrößen.

Getty Images Amelia Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Hamlin , im April 2024

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, Januar 2026