Marc Terenzis neue Freundin schwärmt von seinen vier Kindern

Marc Terenzi (47) ist glücklich verliebt – und seine neue Freundin Priscilla DiLaura macht keinen Hehl daraus, wie ernst es ihr mit dem Sänger ist. In einer Instagram-Fragerunde wurde sie kürzlich von ihren Followern gefragt, wie sie zu den Kindern ihres Partners steht. Die Immobilienmaklerin fand daraufhin herzliche Worte für Marcs Nachwuchs. "Ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Familie ist etwas sehr Persönliches, deswegen begegne ich seinen Kindern mit viel Respekt und Achtsamkeit. Ich finde, sie gehen ihren eigenen Weg sehr stark, und das verdient Anerkennung", schrieb sie.

Ein anderer Fan wollte zudem von Priscilla wissen, wie ernst sie es denn mit Marc meine. Auch hier gab die Schauspielerin eine klare Antwort: "Natürlich meine ich es ernst. Ich bin kein Mensch für halbe Gefühle. Ich bin sehr romantisch und wenn ich mich für jemanden entscheide, dann mit ganzem Herzen", heißt es in ihrer Antwort. Die beiden sind seit Juni 2025 ein Paar und machten ihre Beziehung im Dezember 2025 offiziell. Seitdem zeigen sie sich regelmäßig gemeinsam in den sozialen Medien und geben Einblicke in ihr Zusammenleben.

Privat scheinen Marc und Priscilla voll auf einer Wellenlänge zu liegen. Der Ex-Mann von Sarah Connor (45) pendelt seit einiger Zeit häufig zwischen Mallorca und Berlin, wo die beiden ihren Alltag organisieren und eng verbunden sind. Priscilla unterstützt den 47-Jährigen dabei und begleitet ihn oft auf seinen Wegen. Dass sie nun auch öffentlich so offen über ihre Haltung zu Marcs Kindern spricht, unterstreicht, welche Bedeutung für sie familiäre Werte, Nähe und Verlässlichkeit in der Partnerschaft haben – und wie bewusst sie ihre Rolle in der Patchworkfamilie gestaltet.

gbrci / Future Image / ActinPress Marc Terenzi, Sänger

Instagram / priscilladilaura Priscilla DiLaura, Marc Terenzis Partnerin

Instagram / marc_terenzi Popstar Marc Terenzi

