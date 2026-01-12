Golden Globes 2026: Diese Outfits floppten bei Zuschauern

Der rote Teppich der Golden Globes bot nun erneut eine Bühne für glamouröse Auftritte – doch nicht alle Stars konnten die Fans mit ihren Outfits überzeugen. Neben auffälligen Looks und extravaganten Designs sorgten jetzt vor allem einige modische Fehlgriffe für Gesprächsstoff. Laut OK! fiel Haley Kalil (33) mit ihrer lilafarbenen Robe negativ auf. Auch das Promi-Paar Adam Brody (46) und Leighton Meester (39) erntete für ihre unharmonischen Outfits Kopfschütteln. Während Adam auf einen schlichten Anzug setzte, kombinierte Leighton ein auffälliges Muster, das laut Fans und Kritikern nicht zusammenpasste.

Währenddessen brachte Ginnifer Goodwin (47) Glitzer auf den roten Teppich, doch der funkelnde Auftritt konnte die Kritiker nicht vollständig überzeugen. Aimee Lou Wood (31) erhielt zwar Lob für ihr Haarstyling und Make-up, doch ihr schweres Kleid galt laut OK! als wenig schmeichelhaft. Auch der Schauspieler Timothy Simons sorgte mit einem übergroßen, zweifarbig gestalteten Anzug für Unverständnis bei den Fans. Jenna Ortega (23) präsentierte sich in ihrem Look ganz im Stil ihrer Rolle in Wednesday: Die Fans liebten die gewagten Ausschnitte, doch die Fransen an den Ärmeln kamen bei den Kritikern nicht gut an.

Doch nicht alle Stars stolperten modisch: Ariana Grande (32) zog alle Blicke auf sich in einem dramatischen schwarzen Ballkleid von Vivienne Westwood (†81) Couture. Für ihre Rolle als Glinda in Wicked entschied sie sich diesmal wohl bewusst für einen dunkleren Look à la Elphaba. Auch Jennifer Lawrence (35) sorgte mit einem transparenten Kleid mit floralen Stickereien für Aufsehen und war für ihre Nominierung als Beste Hauptdarstellerin in "Die My Love" im Fokus. Der zarte Stoff und die filigranen Verzierungen machten sie zum Blickfang des Abends. Fans dürfen gespannt sein, welche Looks die Stars bei den nächsten Golden Globes auspacken werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Kalil bei den 83. Golden Globe Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den Golden Globes 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Ortega bei den 83. Golden Globe Awards 2026

Anzeige