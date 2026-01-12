Jennifer Lawrence posiert in gewagtem Look bei Golden Globes

Jennifer Lawrence (35) hat bei den Golden Globes 2026 für Gesprächsstoff gesorgt. Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem durchsichtigen, hautfarbenen Kleid mit floralen Stickereien, das unter Fashion-Fans bereits jetzt als "naked dress" bezeichnet wird. Dazu kombinierte sie einen passenden bestickten Schal und überzeugte mit einem zurückhaltenden Haarstyling und natürlichem Make-up. Neben ihrem spektakulären Outfit stand auch ihre Nominierung im Fokus: Jennifer ist für ihre Rolle in dem Drama "Die My Love" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" im Rennen.

An ihrer Seite in derselben Kategorie traten weitere A-List-Namen auf. Jessie Buckley, Julia Roberts (58), Tessa Thompson (42) und Eva Victor zählten zu den Mitbewerberinnen, die ebenfalls auf die begehrte Trophäe hofften. In "Die My Love", einem emotional intensiven Film, bringt Jennifer die inneren Kämpfe einer Mutter nach der Geburt eines Kindes auf die Leinwand. Ihre eigene Erfahrung als zweifache Mutter half ihr, die Rolle authentisch darzustellen. In Interviews sprach sie offen darüber, wie sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit Herausforderungen wie Postpartum-Angst konfrontiert war. Trotz dieser Themen zeigte sich Jennifer auf dem roten Teppich souverän und ließ sich nicht beirren.

Persönlich sprach Jennifer in den vergangenen Monaten mehrfach darüber, wie ihr eigenes Familienleben ihre Arbeit prägt. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie, dass ihre Erfahrungen als zweifache Mutter ihr halfen, die emotional herausfordernde Rolle in "Die My Love" zu verstehen. Jennifer sagte, dass sie wirklich schlimme postpartale Ängste erst nach der Geburt ihres zweiten Kindes gehabt habe. Mit Ehemann Cooke Maroney (41) teilt die Schauspielerin Sohn Cy und ein weiteres Baby, über das sie nur wenige Details publik macht. Privates und Berufliches greifen bei der Schauspielerin eng ineinander – auf dem roten Teppich zeigt sie sich dennoch souverän und selbstbewusst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globe Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den CFDA Awards 2025 in New York

Anzeige