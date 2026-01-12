Golden Globes: Ariana Grande verblüfft in dramatischem Kleid

Ariana Grande (32) hat bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills einen echten Wow-Auftritt hingelegt – und sorgte nicht nur mit ihrem dramatischen Look, sondern auch mit ihrer Begleitung für Gesprächsstoff. In einem schwarzen, voluminösen Ballkleid von Vivienne Westwood (†81) Couture schritt die Wicked-Darstellerin am 11. Januar über den roten Teppich und setzte damit auf eine ungewohnt dunkle Note, die an Elphaba erinnerte, obwohl sie im Film Glinda verkörpert. Nominiert war Ariana als beste Nebendarstellerin in einem Spielfilm, ihre Plätze im Saal teilte sie allerdings nicht mit Freund Ethan Slater (33). Stattdessen nahm an ihrer Seite ihr langjähriger Freund Doug Middlebrook (30) Platz, der sie bereits seit Jahren bei großen Events unterstützt.

Der Auftritt markierte einen deutlichen Stilbruch zu den zarten, meist rosafarbenen Glinda-Looks, mit denen Ariana die "Wicked"-Pressetour dominiert hatte. Das tiefschwarze Kleid mit Off-Shoulder-Schnitt, betonter Taille und imposant gebauschter Rockpartie wurde von Stylist Law Roach in Szene gesetzt und mit funkelnden Diamanten kombiniert, die wie kleine Seifenblasen – eine Hommage an Glindas berühmte Bubble – wirkten. Ihre streng zurückgekämmten Haare trug die Sängerin im typischen hohen Ponytail mit elegantem Schwung ins Gesicht. Bereits im Vorfeld hatte Ariana auf Instagram ihre erneute Nominierung gewürdigt: "Ich bin bewegt und dankbar. Es gibt wirklich keine Worte", schrieb sie über die Anerkennung ihrer Glinda-Performance.

Dass Doug an diesem besonderen Abend an ihrer Seite saß, dürfte viele Fans kaum überrascht haben. Der enge Freund der Sängerin begleitet Ariana seit Jahren auf roten Teppichen und ist oft im Hintergrund an ihrer Seite zu sehen, wenn die Musikerin große berufliche Meilensteine feiert. 2024 hatte Doug auf Instagram öffentlich seine Bewunderung für ihre Glinda-Rolle geteilt und schwärmte dort von der Hingabe, mit der Ariana in die Zauberwelt von Oz eintauchte. Während Ariana in Interviews immer wieder betont, wie sehr sie und ihre Kollegin Cynthia Erivo (39) in den vergangenen Jahren mit ihren Figuren zusammengewachsen sind, scheint sie privat auf vertraute Konstanten zu setzen – wie den Freund, der ihre Reise von den ersten "Wicked"-Drehtagen bis zum glamourösen Globes-Auftritt aus nächster Nähe miterlebt.

Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der New-York-Premiere von "Wicked: For Good!" im David Geffen Hall am 17. November 2025