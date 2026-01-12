"Love Is Blind"-Stars Amber und Ollie sind Eltern geworden

Amber Desiree Smith und Olli Sutherland haben erneut Grund zur Freude: Die "Love Is Blind"-Stars sind Eltern geworden! Die Neuigkeit verkündete die frischgebackene Mama mit einem Beitrag auf Instagram. Statt süßer Bilder ihrer Neugeborenen teilt sie jedoch eine Reihe von Fotos von sich, auf denen sie ihren Bauch vor und nach der Geburt präsentiert. Während auf den meisten Schnappschüssen ein auffälliger Schwangerschaftsbauch in Szene gesetzt ist, ist auf dem jüngsten Foto kaum noch eine Wölbung zu erkennen.

Die Ankunft ihrer Tochter verkündet Amber nahezu ganz nebenbei in der Bildunterschrift. "Ein paar meiner Lieblingsbilder von meinem Babybauch, vom ersten Schwangerschaftsmonat bis vier Tage nach der Geburt. Ich würde gerne noch mehr hinzufügen, aber diese reichen fürs Erste", schreibt sie. Sie möchte nun nach und nach wieder etwas aktiver auf Social Media werden, doch der Fokus liegt vorerst sicher voll und ganz auf Familienzeit. "Wir sind alle glücklich und gesund", betont sie abschließend.

Die freudige Nachricht, dass das Reality-TV-Paar seinen ersten Nachwuchs erwartet, teilten Amber und Ollie im Juli in einem Interview mit People mit. "Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen", freute sich die Netflix-Bekanntheit mit Blick in Richtung Zukunft. Er habe sich von Anfang an eine Tochter gewünscht – und nun ist der Wunsch des liebenden Papas endlich in Erfüllung gegangen.

Getty Images Ollie Sutherland und Amber Desiree Smith, Juli 2025

Instagram / amberdesiree Amber Desiree Smith nach der Geburt ihres Babys

Instagram / amberdesiree Schwangere Amber Desiree Smith