Gesundheitsprobleme: Anna Heiser legt Social-Media-Pause ein

Reality-TV-Star Anna Heiser (35) zieht die Notbremse: Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit verabschiedet sich vorerst von Instagram und geht offline. In einem emotionalen Posting an ihre Community machte Anna jetzt klar, dass gesundheitliche Probleme sie zu diesem Schritt zwingen. Sie spüre deutliche Warnsignale und wolle sie nicht länger übergehen. "Deshalb gehe ich für eine Weile offline. Ich möchte die Zeit nutzen, um mich untersuchen zu lassen, wieder zu Kräften zu kommen und einfach gesund zu werden", erklärte die Influencerin ihren Followern. Die Auszeit beginnt sofort – mit dem klaren Fokus, ihrem Körper die nötige Ruhe zu geben und Antworten auf die offenen Gesundheitsfragen zu finden.

Im zweiten Schritt richtete Anna einen eindringlichen Appell an ihre Follower. Es sei wichtig, früh auf Warnzeichen zu hören und rechtzeitig einen Gang zurückzuschalten. "Passt gut auf euch auf und hört auf euren Körper, wenn er euch zeigt, dass es Zeit ist, einen Schritt zurückzugehen", schrieb sie in ihrem Beitrag. Die Pause wolle die Reality-TV-Teilnehmerin konkret für ärztliche Untersuchungen nutzen. Zudem plane sie, Routinen zu schaffen, die ihre Kräfte wieder aufbauen. Details zu einer Diagnose nannte sie nicht. Wie lange die Instagram-Auszeit dauern wird, ließ sie ebenfalls offen.

Anna ist ihren Fans seit "Bauer sucht Frau" als nahbare Persönlichkeit vertraut, die ihr Leben regelmäßig mit der Community teilt. In den vergangenen Wochen hatte die Influencerin online verstärkt persönliche Themen angesprochen, etwa den Umgang mit Anfeindungen im Netz und wie belastend wiederkehrende Kommentare zu Aussehen oder Herkunft sein können. Auch abseits solcher Debatten suchte sie zuletzt häufiger den direkten Austausch mit ihren Followern, beantwortete Fragen und sprach offen über Gefühle und Grenzen. Genau diese Nähe prägt Annas Auftritt in den sozialen Medien: Sie teilt nicht nur Erfolge, sondern auch schwierige Phasen. Mit der jetzigen Auszeit setzt die einstige Kuppelshow-Kandidatin ein deutliches Zeichen für Selbstfürsorge und für einen respektvollen Umgang mit sich selbst und mit anderen – online wie offline.

Imago Anna Heiser bei der Premiere von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns im Tempodrom, Berlin

Instagram / annaheiser Anna Heiser im Oktober 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Januar 2025