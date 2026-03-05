So entspannt sah Jeanette Biedermann (46) die Babyplanung

Jeanette Biedermann soll mit 46 Jahren ihr erstes Kind erwarten. Das berichtete die Bild unter Berufung auf exklusive Quellen, auch wurden Fotos von einer strahlenden Jeanette veröffentlicht, die ein Babybäuchlein vermuten lassen. Offiziell bestätigt hat Jeanette die Baby-News bislang nicht, doch unter ihren Social-Media-Posts häufen sich bereits die Glückwünsche ihrer Fans. Vater des Kindes soll ihr Partner Sebastian sein, der sie im vergangenen Jahr öffentlich bei ihrer Let's Dance-Teilnahme unterstützte. Dass sich Jeanette schon lange eine eigene Familie wünscht, ist kein Geheimnis. Bereits mehrfach äußerte die Künstlerin in den vergangenen Jahren offen, dass sie gerne Mutter werden würde.

Trotz ihrer langjährigen Beziehung und Ehe mit Ex-Mann Jörg Weißelberg erfüllte sich dieser Herzenswunsch lange nicht. In einem Interview im Jahr 2013 sprach Jeanette damals offen über ihren Wunsch, Mama zu werden. "Kinder sind natürlich ein Thema. Ich bin ja genau im richtigen Alter", erzählte die damals 33-Jährige RTL. Umso größer dürfte die Freude nun sein, dass es mit ihrem jetzigen Partner offenbar geklappt hat. Wie Insider berichten, soll die Sängerin überglücklich sein und die Zeit in vollen Zügen genießen – auch wenn sie mit 46 Jahren medizinisch als Risikoschwangere gilt. 2019 verdeutlichte sie im Interview mit Bild, dass sie das Thema Familienplanung gelassen anging: "Wenn sich der Wunsch erfüllt, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann eben nicht."

Dass diese mögliche Schwangerschaft für Jeanette ein ganz besonderer Abschnitt ist, betonen Insider, die von einem emotionalen Neuanfang sprechen. Die Künstlerin soll in den vergangenen Monaten ihr Privatleben bewusst stärker in den Mittelpunkt gerückt haben, nachdem sie viele Jahre fast durchgehend gearbeitet hatte. 2023 erzählte sie gegenüber Kurier, dass lange Zeit vieles zu kurz kam. "Ich habe in den letzten Jahren auf mich aufgepasst, dass nicht immer alles so durchgetaktet ist und ich noch ein Privatleben habe. Das habe ich viele Jahre nicht gehabt und das war nicht gut", sagte sie damals.

Imago Jeanette Biedermann bei der 29. José Carreras Gala 2023 in der Media City Leipzig

Imago Jeanette Biedermann bei der Berlin Fashion Week

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im September 2024

