Influencerin stirbt bei Motorrad-Unfall: Vater begeht Suizid

Die brasilianische Influencerin Karla Thaynnara ist am 3. März im Alter von nur 25 Jahren bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben gekommen. Wie das brasilianische Nachrichtenportal Correio Braziliense nun berichtet, kollidierte Karla gegen acht Uhr morgens Ortszeit auf einer Autobahn in der Region mit einem Auto. Die junge Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und anschließend von einem weiteren Fahrzeug überfahren. Was danach geschah, macht die ohnehin schon erschütternde Nachricht noch tragischer: Ihr Vater José Carlos Andrade Nogueira, ein Offizier der Militärpolizei, suizidierte sich noch am Unfallort, nachdem er vom Tod seiner Tochter erfahren hatte. Die Todesfälle von Karla und José wurden über die Instagram-Story der Influencerin bestätigt.

Am 4. März fand zudem eine Trauerfeier zu Ehren von Karla und ihrem Vater José statt. Sandro Avelar, der Sicherheitssekretär des Bundesdistrikts, sprach laut TMZ bei der Beerdigung und bezeichnete das Geschehene als "eine große Tragödie". In den sozialen Medien nahmen zahlreiche Nutzer Abschied von der jungen Frau. "So schön, so jung, so stark!", schrieb ein User unter Karlas letztem Instagram-Post, der sie beim Training im Fitnessstudio zeigte. "Mögest du und dein Vater in Gottes Armen Ruhe finden, mögen eure Seelen getröstet werden und möge der Heilige Geist all jene trösten, die euch lieben und nun zurückbleiben, besonders deine Tochter. Ich kannte dich nicht, aber heute bist du in meinen Gebeten!" Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Mein tiefstes Beileid an die gesamte Familie. Möge Gott die Herzen aller trösten und Karla mit offenen Armen empfangen!"

Der tragische Unfall reiht sich in eine Reihe erschütternder Nachrichten aus der Social-Media-Welt ein. Auf ihrem verbliebenen Instagram-Profil nehmen Fans nun Abschied und teilen ihre Trauer. Karla hatte mehr als 65.000 Follower und teilte dort regelmäßig Inhalte über Fitness, ihre Motorradausflüge und vor allem Einblicke in ihr Leben mit ihrer kleinen Tochter, die sie nun zurücklässt. "Es war ihr Geburtstag, aber ich bin diejenige, die jeden Tag das Geschenk erhält", schrieb sie im Jahr 2025 zu Fotos mit ihrer Tochter. "Sie kam und, ohne es zu wissen, heilte sie mich, verwandelte mich und lehrte mich, was wirklich zählt. Mit ihr entdeckte ich die reinste, stärkste und wahrste Liebe, die es gibt."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / karla_nogueiira Karla Thaynnara, Influencerin

Instagram / karla_nogueiira Karla Thaynnara mit ihrer Familie und Vater José Carlos Andrade Nogueira

Instagram / karla_nogueiira Karla Thaynnara auf ihrem Motorrad