Nach Skiunfall: Enisa Bukvic teilt Update-Video im Rollstuhl

Enisa Bukvic (31) musste vor rund einer Woche einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das Model erlitt bei einem Skiunfall eine Knieverletzung und ist seitdem auf einen Gips angewiesen. Nun meldet sich die 31-Jährige auf Instagram mit einem Update zurück. In einem Video zeigt sie, wie sie sich im Rollstuhl die Haare wäscht – und zwar mithilfe eines Gartenschlauchs. Ihr Freund steht ihr zur Seite und unterstützt sie bei der improvisierten Haarpflege. Mit einer gehörigen Portion Humor kommentiert Enisa die Szene und scherzt: "Haarpflege ist immer noch wichtig. Das ist im Grunde ein Anleitungsvideo zum Haarwaschen, wenn du einen Gips hast wie ich, lol. An diesem Punkt fühle ich mich wie eine Pflanze, die gegossen werden musste."

Doch hinter dem lockeren Ton wird auch deutlich, wie sehr die Influencerin mit der neuen Situation zu kämpfen hat. "Leute, ich gewöhne mich immer noch an all das. Er hat mir heute beim Haarewaschen geholfen. Selbst verletzt bin ich immer noch wartungsintensiv, kopfschüttel (Witz, ich kann nicht einmal damit umgehen, wie schwer das meine Unabhängigkeit beeinflusst hat). Aber Gott segne diesen Mann", schreibt sie zu dem Clip. Die Verletzung und der damit verbundene Gips haben die Selbstständigkeit stark eingeschränkt, was für das Model eine große Herausforderung darstellt. Dennoch zeigt sich Enisa dankbar für die Unterstützung ihres Partners, der in dieser schwierigen Zeit an ihrer Seite bleibt.

In ihrem Post reflektiert Enisa auch über die positiven Seiten der unfreiwilligen Auszeit. "Wenn das Leben dich verlangsamt, zeigt es dir auch, wer wirklich für dich da ist. Ich mache nicht viel, seit ich ans Haus gefesselt bin, aber ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten", erklärt sie ihren Followern. Die gebürtige Bosnierin wurde in Deutschland durch ihre langjährige Beziehung mit YouTuber Simon Desue (34) bekannt. Mittlerweile hat sie in ihrem neuen Partner offenbar die große Liebe gefunden. Die Beziehung machte sie im Sommer 2025 publik.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic mit ihrem Partner, Februar 2026

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic wird von ihrem Freund, Juni 2025

