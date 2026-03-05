Lily Collins genießt Familienzeit bei Event in der Wüste

Lily Collins (36) hat am Montag an einem besonderen Event in La Quinta, Kalifornien, teilgenommen – und zwar in bester Gesellschaft ihrer Familie. Die Schauspielerin war bei der 3rd Annual Desert Smash Celebrity Pickleball Challenge zu Gast, die zugunsten der USTA Foundation stattfand. Mit von der Partie waren nicht nur ihr Ehemann Charlie McDowell (42), sondern auch ihre Schwiegermutter Mary Steenburgen (73) und Stief-Schwiegervater Ted Danson (78). Gemeinsam verbrachten sie einen Tag in der Wüste, bei dem es neben sportlicher Betätigung vor allem um den guten Zweck ging.

Das Event unterstützt die USTA Foundation, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, das Leben junger Menschen durch die Kombination von Tennis, Bildung und Mentoring zu verändern. Bei der Veranstaltung kommen Prominente zusammen, um gemeinsam Pickleball zu spielen und gleichzeitig Spenden für den wohltätigen Zweck zu sammeln. Lily nutzte die Gelegenheit offenbar nicht nur, um sich sportlich zu betätigen, sondern auch, um wertvolle Zeit mit ihrer Schwiegerfamilie zu verbringen. Die 36-Jährige wirkte auf den Bildern sichtlich entspannt und genoss den Tag mit ihren Liebsten, wie Just Jared berichtet.

Lily und Charlie gaben sich 2020 das Jawort, nachdem sie sich im Jahr zuvor verlobt hatten. Vor etwa einem Jahr durften die beiden ihr erstes gemeinsames Kind willkommen heißen. Beruflich steht für Lily demnächst ein besonderes Projekt an: Sie wird in einem neuen Film eine ikonische Filmlegende spielen. Die Schauspielerin übernimmt die Rolle von Audrey Hepburn (†63) in einem Biopic, das sich mit der Entstehung des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" beschäftigt.

Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris" 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter

Getty Images Lily Collins als Gast von Emirates bei The Championships, Wimbledon 2025