Trotz Streit: Cruz Beckham gratuliert Brooklyn liebevoll

Cruz Beckham (21) hat seinem ältesten Bruder Brooklyn (27) zu dessen Geburtstag am 4. März öffentlich gratuliert – und das mit einer rührenden Geste. Trotz des anhaltenden Familienzwists teilte Cruz auf Instagram ein emotionales Kindheitsfoto, das den damals sechsjährigen Brooklyn zeigt, wie er seinen kleinen Bruder beschützend im Arm hält. Zu dem Bild schrieb Cruz: "Ich liebe dich." Über das Bild legte er ein Party-Emoji.

Der liebevolle Gruß kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Erst vor Kurzem hatte Brooklyn in einer ausführlichen, sechsteiligen Nachricht auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) erhoben. Er warf ihnen vor, zu kontrollierend zu sein und versucht zu haben, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) zu sabotieren. Außerdem erklärte der Hobbykoch, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen. In dem Statement behauptete Brooklyn zudem, dass seine Brüder Cruz und Romeo (23) von den Eltern vorgeschickt worden seien, um ihn auf Social Media anzugreifen. Schon vorher soll das Verhältnis der Brüder belastet gewesen sein – Cruz und Romeo hatten Brooklyn dem Bericht zufolge bereits blockiert.

Brooklyn feierte seinen 27. Geburtstag gemeinsam mit seiner Frau Nicola in den USA, wo das Paar mittlerweile lebt. Auch David hatte seinem ältesten Sohn bereits öffentlich zum Geburtstag gratuliert und damit ein persönliches Zeichen gesetzt. Cruz zeigt mit seinem aktuellen Post ebenfalls, wie tief die Verbindung zu seinem großen Bruder aus gemeinsamen Kindheitstagen offenbar noch verankert ist. Die Söhne des früheren Fußballprofis galten lange als enges Team, traten bei Events gemeinsam auf und teilten immer wieder private Momente mit ihren Fans. Es scheint, als habe Cruz die Hoffnung auf eine Versöhnung noch nicht aufgegeben. Bleibt abzuwarten, ob und wie Brooklyn auf die Geburtstagsgrüße reagieren wird.

Collage: Getty Images, IMAGO / Cover-Images Collage: Cruz Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Instagram / cruzbeckham Brooklyn Beckham mit seinen Brüdern Romeo und Cruz

Imago Cruz und Brooklyn Beckham bei der Fashion Week in Paris, 2024

