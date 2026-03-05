Nach dem Ehe-Aus: Daniel Aminati postet kryptische Botschaft

Daniel Aminati (52) hat sich mit kryptischen Worten auf Instagram an seine Follower gewandt – und rund drei Monate nach der Trennung von seiner Frau Patrice (30) sorgen seine nachdenklichen Zeilen für Aufsehen. In einem fast dreiminütigen Video auf seinem Instagram-Kanal spricht der Moderator über toxische Beziehungen und darüber, Dinge oder Menschen loszulassen, die einem nicht guttun. "Loslassen bedeutet nicht, aufzugeben, es bedeutet, voranzugehen, es bedeutet, zu wachsen. Es bedeutet vielleicht auch, wieder einen Schritt hin zu der Person zu machen, die man sein möchte. Ohne dabei aber die Person zu vergessen, die man gerade ist", erklärt Daniel in seinem Monolog. Seine Worte klingen emotional und persönlich – meint er damit etwa seine Noch-Ehefrau Patrice?

"Es gibt immer wieder Menschen, die einem die Energie rauben, die dich entmutigen", erzählt der 52-Jährige weiter und ergänzt: "Und auf einmal hast du demjenigen auch noch erlaubt, zu entscheiden, wie du dich fühlst, wie du lebst, wie du dich selbst wahrnimmst." Sein eindringlicher Appell lautet: "Lasst toxische Beziehungen einfach los. Lasst Menschen los, die nur noch für ungute Gefühle sorgen." Ob der Moderator mit seinen motivierenden Worten in erster Linie zu anderen sprechen möchte oder sich die Botschaft auch an sich selbst richtet, lässt Daniel offen. Klar ist: Die Situation nach dem Ehe-Aus ist alles andere als leicht.

Vor zwei Wochen hatte die Paartherapeutin Jo Kern im Gespräch mit dem Magazin Gala erklärt, dass Daniel und Patrice für sie zwar als Paar sehr gut zusammengepasst hätten, ihre Ehe aber trotzdem zerbrach. "Von ihrer Grundkonstitution passen sie gut zusammen", betonte die Coachin damals. Daniel bringe demnach viel Dynamik und Tatendrang mit, während Patrice gleichzeitig aktiv und tief emotional wirke. Laut der Expertin habe jedoch vor allem der fehlende "Safe Space" – also ein geschützter Raum für Offenheit und Kritik – dazu geführt, dass die Beziehung unter Druck geriet. Öffentlicher Druck, Patrices schwere Erkrankung und viele gleichzeitige Belastungen seien laut Jo Hindernisse gewesen.

