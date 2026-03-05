Keke Palmer & Demi Lovato blicken auf Ex-Beziehungen zurück

Keke Palmer (32) und Demi Lovato (33) haben sich in Kekes Podcast "Baby, This is Keke Palmer" über eine dunkle Seite ihrer Karrieren als Kinderstars ausgetauscht. Die beiden Schauspielerinnen sprachen offen darüber, wie sie als Teenager Beziehungen mit deutlich älteren Männern führten. "Ich war 15, warum war mein Freund 20?", fragte Keke in die Runde, woraufhin Demi konterte: "Warum war mein Freund 30?" Die heute 32-jährige Keke reagierte geschockt auf Demis Geständnis und sagte: "Mädchen! Verdammt! Das ist echt. Wir haben versucht, Ventile zu finden, einen Weg, das zu verarbeiten."

Beide Disney-Alumnae erklärten, dass sie damals das Gefühl hatten, niemand in ihrem Alter könne ihre Situation verstehen. "Niemand in unserem Alter konnte das nachvollziehen", sagte die 33-jährige Demi. "Aber wenn man dann im Nachhinein zurückblickt, als ich 30 wurde, dachte ich: 'Das ist nicht in Ordnung.'" Keke beschrieb, wie sie erst später realisierte, was wirklich geschehen war: "In dem Moment, in dem du es realisierst und selbst das Alter vieler Menschen erreichst, die damals um dich herum waren und solche Dinge getan haben, kann es sich fast wie ein mentaler Bruch anfühlen, weil du erkennst, dass du ausgenutzt wurdest. Dass ich ausgebeutet wurde. Das war sehr schwierig für mich." Als Teenager habe sie sich die Beziehungen anders erklärt: "Mit 15 dachte ich: 'Mein Freund ist älter, weil ich einen Job für Erwachsene mache. Und ich mache eine Menge Dinge, und so ist das eben.' Und es schien normal in meinem Kopf."

Keke lobte außerdem Hilary Duffs (38) Song "Mature" aus dem Jahr 2025, in dem die Schauspielerin ihre Reue über Beziehungen mit älteren Männern thematisiert. "Es ist wie: 'Oh verdammt, wir hatten alle das gleiche Leben.' Wo Leute uns ständig sagten: 'Du bist so reif für dein Alter'", sagte die Mutter eines dreijährigen Sohnes, den sie mit ihrem Ex Darius Jackson hat. Demi verwies darauf, dass sie bereits 2022 einen ähnlichen Song veröffentlicht habe. "Ich habe auch ein Lied darüber geschrieben", erklärte die Sängerin. "Es heißt '29', und wenn du es hörst, wirst du dich damit identifizieren können." Demi, die seit Mai mit Jordan Lutes verheiratet ist, war zuvor sechs Jahre lang mit Wilmer Valderrama (46) liiert, bevor die Beziehung 2016 endete, wie E! News berichtet.

Getty Images Demi Lovato bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir", Januar 2026

Getty Images Keke Palmer bei den Screen Actors Guild Awards 2025

Getty Images Demi Lovato bei MISTR’s National PrEP Day in West Hollywood, 2025