Abnahme: Henna wehrt sich gegen Kommentare zu ihrem Körper

Henna hat in den vergangenen Monaten eine deutliche körperliche Veränderung durchgemacht und abgenommen. Ihr neues Aussehen sorgt in den sozialen Medien für zahlreiche Reaktionen – und genau das macht der Influencerin offenbar zu schaffen. In einem TikTok-Video wendet sich Henna nun direkt an ihre Follower und bittet darum, dass ihr Körper nicht mehr kommentiert wird. Zuvor hatte sie bereits ein Video über Hass im Netz gepostet und ihre Community gebeten, keine Bemerkungen über ihren Körper zu machen. Doch direkt unter ihrem nächsten Lip-Sync-Video tauchte ein Kommentar auf, der sie auf ein "Ozempic-Face" ansprach – für Henna der Anlass, sich ausführlich zu dem Thema zu äußern.

Die vielen Nachrichten, die sie aktuell erreichen, drehen sich hauptsächlich um ihre Gewichtsabnahme. "Meine Hauptfrage aktuell ist: 'Wie hast du so gut abgenommen? Wie hast du so schön abgenommen? Oh mein Gott, du hast so ein Glow-up!'", erzählt Henna in dem Video. Auch wenn die Kommentare nett gemeint seien, lösten sie bei ihr ein unwohles Gefühl aus. Die Formulierungen würden implizieren, dass sie durch die Abnahme jetzt besser aussehe als zuvor – und das führe automatisch zu der Angst, was passiere, wenn sie wieder zunehme. "Ich merke, wie diese ganze Bestätigung von außen, also dieses 'Du hast so gut, so toll, so schön abgenommen', wirklich dazu führt, dass ich auch aktiv bewusst weniger esse", erklärt sie. Ihre Gewichtsabnahme habe sie durch "viel weniger" Essen und den Verzicht auf Alkohol erreicht.

Henna gibt offen zu, dass sie sich durch die vielen positiven Rückmeldungen tatsächlich besser fühle als zuvor, vermutet aber, dass dies auch an der ständigen Bestätigung liege, die sie von außen bekomme. "Ja, ich bin Opfer von diesem wahnsinnigen Schönheitsideal im Internet, ja natürlich – aber wie denn auch nicht, wenn ich jeden Tag aufgrund meines Aussehens bewertet werde?", fragt sie. Die Social-Media-Bekanntheit betont, dass Komplimente grundsätzlich in Ordnung seien, wenn jemand schön aussehe oder eine tolle Figur habe. Was sie sich jedoch für die Zukunft wünsche, sei der Verzicht auf Bewertungen im Sinne von "vorher / nachher" oder "jetzt viel besser".

Anzeige Anzeige

Instagram / hennschka Henna, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hennschka Henna, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit