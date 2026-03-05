Jahre nach "Let's Dance"-Teilnahme: Cheyenne Pahde packt aus

Cheyenne Pahde (31) nahm 2017 an der zehnten Staffel von Let's Dance teil und belegte gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (38) lediglich den achten Platz. Neun Jahre später packt die Schauspielerin nun im Podcast "Planet Pahde", den sie zusammen mit ihrer Schwester Valentina (31) moderiert, über ihre Zeit in der RTL-Tanzshow aus und enthüllt ein Geheimnis, das sie damals nicht preisgeben durfte. "Die Zuschauer haben halt nur meine Leistung gesehen, aber ich konnte die halt nicht abrufen, weil ich von morgens bis abends gedreht habe", erklärt die 31-Jährige. Während sie tagsüber für Alles was zählt vor der Kamera stand, musste sie abends zum Training – eine Doppelbelastung, die ihr offenbar stark zusetzte.

Doch nicht nur der Drehstress machte Cheyenne damals zu schaffen. Auch mit Chefjuror Joachim Llambi (61) hat sie nach eigenen Angaben noch eine Rechnung offen. "Hut ab! Dafür, dass ich da 22 war, dass ich da so cool und nett reagiert habe, dass ich da nicht manchmal in Tränen ausgebrochen bin", erinnert sich die gebürtige Münchenerin an ihre Zeit in der Show. Darüber hinaus teilt die Schauspielerin auch deutlich gegen einige Profitänzerinnen aus. "Die möchten eigentlich die Stars sein", macht Cheyenne klar und legt nach: "Ja, die tun alles dafür, nee, die verkaufen ihre Kinder." Auch ihre Schwester Valentina, die 2021 selbst bei "Let's Dance" antrat und gemeinsam mit Valentin Lusin (39) den zweiten Platz belegte, stimmt ihr zu: "Also die Tänzerinnen da, ich hab immer das Gefühl, die Tänzerinnen, die möchten unbedingt bekannt werden."

Cheyenne wurde vor allem durch ihre Rolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" bekannt, für die sie auch während ihrer "Let's Dance"-Teilnahme weiterhin drehte. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Valentina, die in GZSZ mitspielte, betreibt sie mittlerweile den gemeinsamen Podcast "Planet Pahde". Die beiden 31-Jährigen, die am 4. Oktober 1994 geboren wurden, sind nicht nur als Schauspielerinnen aktiv, sondern haben sich auch als Sängerinnen einen Namen gemacht. In ihrem Podcast sprechen die Schwestern regelmäßig offen über ihr Leben und ihre Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche.

Getty Images Schauspielerin Cheyenne Pahde

Getty Images Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Valentina und Cheyenne Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo