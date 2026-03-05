"Let's Dance"-Training bringt Bibi Heinicke an ihre Grenzen

Bianca Heinicke (33) hat ihren Fans auf Instagram gezeigt, wie sehr ihr das Training für Let's Dance zusetzt. "Leute, ich bin so fertig. Ich bin so im A*sch. Ich kann nicht mehr", erklärte die Influencerin nach dem zweiten vollen Trainingstag in dieser Woche. Die 33-Jährige tanzt in der aktuellen 19. Staffel der RTL-Show gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) und scheint bereits nach wenigen Tagen an ihre körperlichen Grenzen zu kommen. "Ich will gar nicht wissen, wie es mir morgen früh geht. Ich werde direkt noch ein Aufsteh-Update machen", kündigte sie in ihrer Story an.

Um ihren strapazierten Körper bei der Regeneration zu unterstützen, setzt Bianca auf verschiedene Maßnahmen. Nach dem Training ging es für sie unter die Dusche und zur maximalen Entspannung in die Sauna. Zudem helfen Proteinshakes und Magnesium dabei, die Erschöpfung in den Griff zu bekommen. Besondere Unterstützung bekommt sie auch von ihrem Partner Timothy Hill (31), den sie in ihrer Story liebevoll den "Held der letzten Tage" nannte. "Er rockt hier alles, ist die größte mentale und körperliche Stütze und Unterstützung, die ich mir nur wünschen und vorstellen könnte. Danke, mein Schatz, ich liebe dich so sehr", schrieb sie zu einem Foto von Timothy.

Bei der Kennenlernshow am 27. Februar zeigte Bianca gemeinsam mit Zsolt ihren ersten Tango auf dem Parkett. Für ihren Auftritt gab es von der Jury 14 Punkte – ein solider Start für jemanden ohne richtige Profi-Tanz-Erfahrung. Jury-Chef Joachim Llambi (61) fand die Darbietung teils "technisch noch ausbaufähig" und meinte, es fehle ein wenig an geschmeidiger Eleganz. Die erste reguläre Show der neuen Staffel läuft am Freitag ab 20:15 Uhr bei RTL und im parallelen Livestream auf RTL+. Ob sich die Social-Media-Bekanntheit im Laufe der Staffel steigern und ihre Tanz-Skills ausbauen kann, bleibt abzuwarten – an Fleiß dürfte es ihr jedenfalls nicht mangeln.

Anzeige Anzeige

Imago Bianca Heinicke zu Gast bei "hart aber fair" in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bianca Heinicke, Zsolt Sándor Cseke, Nadia Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke und Timothy Hill im Oktober 202