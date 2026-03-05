So happy ist Schauspielerin Adele Neuhauser (67) als Single

Adele Neuhauser (67) ist glücklich allein – das verrät die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit dem Portal t-online. Die 67-Jährige, die aktuell im ARD-Film "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks" zu sehen ist, blickt dabei ungewohnt offen auf ihr Liebesleben zurück. "Ich bin jetzt auch schon ziemlich lange Single und gerne Single", erklärt sie. Nach 25 Jahren Ehe mit ihrem Ex-Mann Zoltan Paul, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn bekam, endete ihre Beziehung 2006. Doch der Weg zu ihrem heutigen Glück im Alleinsein war für die Schauspielerin alles andere als einfach.

In der Beziehung habe sie sich früher oft zurückgenommen – aus Angst vor dem Verlassenwerden und vor Konflikten, wie sie sich heute erinnert. "Ich will eigentlich etwas anderes. Ich will wirklich Harmonie", habe sie damals erkannt und sich deshalb für die Trennung entschieden. Diese sei zunächst "schmerzhaft und furchtbar" gewesen, doch schließlich hätten sie und Zoltan, der 2022 überraschend verstarb, eine "liebevolle Freundschaft" gefunden. Ob sie ihr Herz nochmal für einen anderen Mann öffnen würde, ließ die Schauspielerin einst bei "Riverboat" offen: "Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, nie wieder ein Mann an meiner Seite. Außerdem kann man sich das nicht vornehmen." Aktuell scheint sie ihr Glück jedoch im Alleinsein gefunden zu haben. "Dadurch, dass ich durch meinen Beruf mit vielen Menschen und Stimmungen zu tun habe, genieße ich das Alleinsein", erzählt sie gegenüber t-online.

Viele kennen Adele aus dem Wiener Tatort, in dem sie an der Seite von Harald Krassnitzer (65) als Bibi Fellner ermittelt. Ende des Jahres endet diese Ära für das beliebte Ermittler-Duo, das sich nach 15 Jahren aus freien Stücken zum Abschied entschieden hat. Nach ihrem "Tatort"-Aus denke sie noch nicht bewusst ans Kürzertreten, wie die Schauspielerin verrät. Dennoch offenbart sie: "Immer wieder denke ich darüber nach. Na klar. Ob es nicht auch irgendwann gut ist." Ehrliche Worte, schließlich sei es wichtig, sich solche Fragen zu stellen. Etwas kürzer zu treten ließe ihr zudem mehr Zeit, die sie mit der Familie verbringen könnte.

Anzeige Anzeige

Monika Fellner Adele Neuhauser bei den "Look Women of the Year Awards" 2015

Anzeige Anzeige

rbb/ORF/Ali Schafler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser auf der Feier zur 1.000-sten "Tatort" Folge