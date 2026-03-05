Mordvorwürfe: Familie meidet den Kontakt zu Nick Reiner

Nick Reiners (32) Familie hat derzeit keinen Kontakt zu dem 32-Jährigen, der angeklagt ist, seine Eltern ermordet zu haben. "Soweit ich weiß, steht die Familie nicht in Kommunikation mit Nick", verriet eine Quelle jetzt laut OK Magazine und erklärte weiter: "Sie können das im Moment einfach nicht verkraften." Nick wird vorgeworfen, am 14. Dezember 2025 seine Eltern, den Hollywood-Regisseur Rob Reiner (†78) und die Fotografin Michele Singer Reiner (†70), in deren Villa in Los Angeles erstochen zu haben. Der leblose Körper des "Harry und Sally"-Regisseurs wurde damals von seiner Tochter Romy entdeckt. Neben ihr hinterlässt das verstorbene Paar einen weiteren Sohn, Jake, sowie Robs Adoptivtochter Tracy aus seiner früheren Ehe mit Penny Marshall.

Das Update erfolgt rund eine Woche, nachdem sich Nick am 23. Februar vor einem Gericht in Los Angeles für nicht schuldig erklärt hatte. Wie das Newsportal berichtet, befindet sich Nick mittlerweile nicht mehr unter Suizidüberwachung, wird jedoch weiterhin unter verschärfter Beobachtung gehalten. Sein nächster Gerichtstermin ist nun für den 29. April angesetzt. Es wird vermutet, dass seine Verteidigung argumentieren könnte, er sei zum Zeitpunkt der Taten nicht zurechnungsfähig gewesen.

Nick soll bereits vor den Morden eine Schizophrenie-Diagnose erhalten haben, und eine kürzlich erfolgte Umstellung seiner Medikamente soll bei ihm einen kompletten Realitätsverlust ausgelöst haben. Rob und Michele hatten in den Wochen vor ihrem Tod angeblich Schwierigkeiten, Nick bei seiner Medikation zu unterstützen, da diese "nicht mehr wirkten", wie OK Magazine berichtet. Das Paar sei von medizinischem Personal gewarnt worden, dass die Umstellung der Medikamente "unberechenbares" Verhalten hervorrufen könnte. Während Nick weiter in Haft sitzt, scheint sich seine Familie nun endgültig von ihm zu distanzieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Reiner im Los Angeles County Superior Court

Anzeige Anzeige

Instagram / michelereiner Romy, Jake, Michele, Nick und Rob Reiner

Anzeige Anzeige