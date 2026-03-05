Brooklyns Geburtstagspost: Familie will Schlussstrich ziehen

Zum 27. Geburtstag von Brooklyn Peltz-Beckham (27) haben seine Eltern David (50) und Victoria (51) das einzig Mögliche getan: Sie gratulierten ihm öffentlich auf Social Media. Nicht per Telefon, nicht per Nachricht – sondern über Instagram. Ein tieftrauriges Zeichen dafür, wie weit sich die Familie auseinandergelebt hat. David teilte zwei Fotos aus glücklicheren Familienzeiten mit dem schlichten Kommentar "27 heute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bust. Wir lieben dich." Victoria folgte mit eigenen Bildern auf ihrer Story. "Sie lieben ihn bedingungslos und werden das immer tun", so ein Freund der Beckhams laut dem Mirror. Dass selbst Davids Schwestern öffentliche Glückwünsche posteten, zeigt: Die gesamte Familie hält trotz allem an Brooklyn fest und hofft auf eine Wende – wann auch immer diese kommen mag.

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte Brooklyn auf Instagram eine öffentliche Abrechnung mit seinen Eltern. Er warf David und Victoria vor, ihr öffentliches Image konsequent über das Wohl ihrer eigenen Kinder zu stellen. Brooklyn schilderte detailliert, wie er sich von seiner Mutter beim ersten Tanz mit seiner Frau Nicola Peltz (31) übergangen und gedemütigt gefühlt habe. Außerdem behauptete er, seine Ehefrau sei von der Familie nie wirklich akzeptiert worden. Bereits im vergangenen Sommer hatte Brooklyn seinen Eltern per anwaltlichem Schreiben untersagt, ihn auf Social Media zu taggen oder zu erwähnen. Auf Brooklyns Anschuldigungen haben David und Victoria bis heute öffentlich geschwiegen. "Sie können über die Attacken hinwegsehen und das große Ganze erkennen [...]. Das zeigt einfach, dass ihm jeder das Beste wünscht und alle bereit sind, einen Schlussstrich zu ziehen, weil sie ihn so sehr lieben und sich um ihn kümmern", betont der enge Vertraute des Paares.

So tief der private Schmerz auch sitzt – das berufliche Universum der Beckhams dreht sich unaufhörlich weiter. Victoria steht im Modebusiness gerade auf dem Höhepunkt ihres Schaffens: Im Herbst 2025 erschien auf Netflix eine dreiteilige Dokumentation über ihren bemerkenswerten Weg vom Spice Girl zur ernst genommenen Haute-Couture-Designerin. Die von Regisseurin Nadia Hallgren – bekannt durch den Emmy-nominierten Michelle-Obama-Film "Becoming" – inszenierte Serie begleitete Victoria unter anderem bei der Vorbereitung auf ihre Spring/Summer-Modenschau in Paris. Auf der anderen Seite treibt David sein wohl ambitioniertestes unternehmerisches Projekt voran: Sein Fußballklub Inter Miami CF wird in diesem Frühjahr den nagelneuen Miami Freedom Park eröffnen – ein Stadion, das rund 25.000 Zuschauern Platz bietet. Das Paar, das seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht, meistert Rückschläge – im Privaten wie im Öffentlichen – mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit. Und vielleicht ist es genau diese Stärke, die sie auch in der Hoffnung auf eine Versöhnung mit Brooklyn trägt.

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham im September 2019

Instagram / davidbeckham David Beckham gratuliert Sohn Brooklyn

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

