Michael Ballack teilt Urlaubsfoto mit seinen Söhnen & Sophia

Michael Ballack (49) gewährt seinen Instagram-Followern einen seltenen Einblick in sein Familienleben und teilt erstmals ein gemeinsames Bild mit seiner Freundin Sophia Schneiderhan und seinen beiden Söhnen Louis und Jordi. Auf der Plattform hat der ehemalige Fußballprofi mehrere Schnappschüsse aus seinem Urlaub in Japan veröffentlicht, darunter auch das besondere Familienfoto. "Eine fantastische Japan-Erfahrung", schreibt der Sportler zu seiner Serie von Bildern, die den Jahreswechsel in asiatischer Kulisse dokumentieren – darunter Tempel, Pärchenbilder und das Familienporträt.

Die Aufnahmen aus Japan zeigen Michael und Sophia sowie die beiden jungen Männer entspannt und lachend vor traditioneller Kulisse. Die Social-Media-Nutzer feiern den Beitrag und hinterlassen dem Familienvater zahlreiche Kommentare. Seit 2022 ist der 49-Jährige mit dem mehr als 20 Jahre jüngeren Model liiert, doch gemeinsame Auftritte abseits von Events wie der amfAR-Gala in Cannes bleiben eher rar. Die Söhne durfte Michael mit seiner Ex-Frau Simone Ballack (49) auf der Welt begrüßen.

Bereits vor etwa einem halben Jahr überraschte Sophia ihre Fans mit einem seltenen privaten Einblick. Damals postete das Model anlässlich ihres 25. Geburtstags einen innigen Schnappschuss mit Michael vor der traumhaften Kulisse der französischen Côte d’Azur. Begleitend dazu teilte sie ihre Dankbarkeit mit ihren Followern: "Das sind 25. Ich bin für immer dankbar und so gesegnet – wirklich das glücklichste Mädchen. Danke für alles. Ich habe so viel Liebe für euch alle." Neben dem gemeinsamen Foto zeigte Sophia weitere Impressionen von ihrer ausgelassenen Geburtstagsfeier.

Instagram / michaelballackofficial Michael Ballack, Sophia Schneiderhan und seine Söhne, Januar 2025

Instagram / michaelballackofficial Michael Ballack und seine Söhne, Januar 2025

Instagram / sophia.schneiderhan Sophia Schneiderhan und Michael Ballack im Juli 2025