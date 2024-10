Michael Ballacks Freundin ist keine Bekannte von Emilio (†)

Michael Ballack (48) räumt mit den Gerüchten auf. In den vergangenen Tagen wurde mehrfach spekuliert, dass der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler mit der Ex seines verstorbenen Sohnes Emilio (✝18) zusammen sein soll. Nun sieht sich Michael offenbar zu einer Klarstellung gezwungen. Zu einem Schnappschuss mit seiner Partnerin schreibt er auf Instagram: "Meine Lebensgefährtin Sophia ist weder die Ex-Freundin meines verstorbenen Sohnes, noch war sie mit ihm befreundet."

Außerdem fügt Michael hinzu, dass er gegen die Verbreitung falscher Tatsachen nun vorgehen will: "Wir werden gegen diese Unwahrheiten rechtlich vorgehen und bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren." Das gemeinsame Foto des Paares ist eine echte Seltenheit – weder auf Michaels Social-Media-Profil noch auf dem seiner Freundin Sophia Schneiderhan gibt es Pärchenfotos. Auch in der Öffentlichkeit halten sich die beiden bedeckt und absolvieren kaum gemeinsame Auftritte.

Emilio starb im August 2021 im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal. Am 19. September wäre er 21 Jahre alt geworden. An seinem Geburtstag zollte ihm Mama Simone Ballack (48) Tribut. "Happy Birthday im Himmel, mein Engel. Wir sind jetzt schon drei lange und doch so kurze Jahre voneinander getrennt. Habe dir viel zu erzählen... Wenn ich dich im Himmel wiedersehe", schrieb sie zu einem Beitrag auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Ballack und Sophia Schneiderhan bei den The Best Fifa Football Awards

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Emilio Ballack, Sohn von Simone und Michael Ballack

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige