Anika Neuer zeigt enge Freundschaft mit Ballacks Partnerin

Anika Neuer (24), die Ehefrau des ehemaligen Nationaltorhüters Manuel Neuer (38), teilt ein seltenes, privates Detail mit ihren Fans. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sich die 24-Jährige gemeinsam mit Sophia Schneiderhan, der neuen Partnerin von Ex-Fußballprofi Michael Ballack (48). Die beiden Frauen posieren eng aneinandergeschmiegt in warmen Jacken und Mützen für ein Spiegelselfie und strahlen dabei in die Kamera. Dieses freundschaftliche Bild überrascht viele, da Anika ihr Privatleben sonst eher zurückhaltend behandelt.

Bislang war wenig darüber bekannt, mit wem Anika privat Zeit verbringt. Zwar zeigte sie sich gelegentlich mit anderen Spielerfrauen wie Lina Kimmich, der Frau von Nationalspieler Joshua Kimmich (29) – doch weitere Details blieben meist aus. Das gemeinsame Foto mit Sophia deutet auf eine enge Freundschaft hin. Interessanterweise veröffentlichte auch Sophia das Bild auf ihrem eigenen Instagram-Profil. Allerdings ist das Foto mittlerweile dort nicht mehr verfügbar, was Spekulationen über die Beweggründe entfacht. Dennoch scheint es, als würden die beiden Frauen ihre Freundschaft zumindest teilweise öffentlich machen wollen.

Schlagzeilen mussten Sophia und Michael in diesem Jahr schon viele parieren. Insbesondere Gerüchte um Sophias vermeintliche Verbindung zu Michaels verstorbenem Sohn Emilio (✝18) machten die Runde. Im Oktober sah sich der Ex-Fußballer gezwungen, diese Spekulationen zu dementieren. Gegenüber der DPA stellte er klar: "Meine Lebensgefährtin Sophia ist weder die Ex-Freundin meines verstorbenen Sohnes, noch war sie mit ihm befreundet." Emilio, der aus der früheren Ehe mit Simone Ballack (48) stammte, war im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Unfall verstorben. Die neue Freundschaft zwischen Anika und Sophia könnte beide Familien näher zusammenbringen.

Anzeige Anzeige

Action Press / MAGICS Anika Neuer, Partnerin von Manuel Neuer

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Ballack and Sophia Schneiderhan im April 2024