Schauspielerin Minnie Driver gibt Ratschläge zum Thema Liebe

Minnie Driver (55), bekannt aus Filmen wie "Good Will Hunting" oder der Serie Emily in Paris, hat in einem Interview mit der britischen Grazia einen ehrlichen Einblick in ihr Liebesleben gegeben. Die 55-jährige Schauspielerin, die heute mit dem Filmemacher Addison O'Dea verlobt ist, betonte, dass ihr Glück nicht von einem Partner abhängt. "Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir unvollständig sind ohne einen Mann", erklärte Minnie und fügte hinzu, dass sie auch ohne Addison glücklich geblieben wäre – wenngleich sie sehr dankbar sei, dass er in ihr Leben getreten ist. Gemeinsam mit ihrem 17-jährigen Sohn Henry hat Minnie vor einigen Jahren Los Angeles verlassen und lebt seitdem wieder in ihrer britischen Heimat.

Das Leben in London scheint Minnie eine zufriedene Ruhe zu geben – ob nun in ihrem Alltag mit ihrem Sohn, in ihrer Beziehung zu Addison oder auch in ihrer Einstellung zum Älterwerden. Besonders beeindruckend ist ihr Fokus auf Selbstakzeptanz und gesundes Altern. Anstatt einem jugendlicheren Aussehen nachzueifern, betont sie, wie wichtig es ihr sei, lange gesund und fit zu bleiben. "Ich will kein 35-jähriges Gesicht auf meinem alten Körper", sagte sie im Interview. Sie scherzte, dass sie so viel grünen Saft konsumieren würde, dass sie bald selbst grün werden könnte.

Privat hat Minnie viele Kapitel hinter sich gelassen. Zu ihren Ex-Partnern zählen Matt Damon (55), John Cusack (59) und Josh Brolin (57). Mit Timothy J. Lea bekam sie Sohn Henry, der heute ein Teenager ist. Minnie pflegt enge Bande zu ihrer Familie und zieht aus dem Alltag mit ihren Liebsten offensichtlich viel Kraft. Ihre Freunde beschreiben eine geerdete Frau, die kleine Rituale liebt und in London schnell ein neues Zuhause gefunden hat. Und erzählen, dass Minnie Spaziergänge, Kochabende und Filmnächte schätzt – Momente, in denen sie die Bühne an andere abgibt und einfach nur da ist. Genau diese Gelassenheit spiegelt sich in ihrer Haltung zur Liebe: Zuerst bei sich selbst ankommen, dann alles andere.

Getty Images Minnie Driver im Oktober 2018

Instagram / driverminnie Minnie Driver mit ihrem Verlobten und ihrem Sohn 2025

Getty Images Minnier Driver beim Red Sea International Film Festival 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien