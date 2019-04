Bloß nicht fluchen – denn das könnte ganz schön teuer werden! Zumindest für Minnie Driver (49). Die Schauspielerin ist zwar gebürtige Engländerin, scheint es mit der britischen Höflichkeit aber nicht ganz so genau zu nehmen. Die “Beyond The Lights”-Darstellerin scheint so viele Schimpfwörter zu benutzen, dass Sohn Henry nun Konsequenzen gezogen hat. Der Zehnjährige bittet seine Mutter fortan zur Kasse: Für jedes unangemessene Wort muss Minnie Beträge in verschiedenen Höhen zahlen!

Am vergangenen Freitag hat Minnie in der Show von Ellen DeGeneres (61) verraten, was es mit der Schimpfwort-Kasse ihres Sohnes auf sich hat. “Das F-Wort war fünf Dollar wert”, erklärte die 49-Jährige vor laufenden Kameras. Das “S-Wort” und das “A-Wort” hätten sie jeweils einen Dollar gekostet. Sohnemann Henry habe das System eingeführt, weil er genervt von ihren vielen Schimpfwörtern gewesen sei und gemerkt habe, dass er so leicht zu Geld kommen könne.

Bei dem Vater des Kindes handelt es sich um Timothy J. Lea, einen Produzenten, der bei Minnies Fernsehsendung “The Riches” mitgearbeitet hatte. Die Identität des Kindsvaters enthüllte Minnie gegenüber der Öffentlichkeit jedoch erst 2012, weil die zwei nur eine kurze Affäre hatten. Minnie lebt mittlerweile nicht mehr in ihrem Heimatland England, sondern gemeinsam mit ihrem Sohn in den Hollywood Hills.

Getty Images Minnie Driver bei der Emmy After Party im September 2016

Getty Images Minnie Driver, Schauspielerin

Sheri Determan / WENN.com Minnie Driver bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

