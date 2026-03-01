Will Carlotta Truman jetzt als Schauspielerin durchstarten?

Carlotta Truman (26) zeigt sich dieser Tage von einer neuen Seite. Die 26-Jährige, die durch The Voice Kids und ihre Zeit als Teil des Duos S!sters bekannt wurde, wagte sich erstmals an eine Hauptrolle vor der Kamera und ist in der Serie "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen. Gegenüber Promiflash bezeichnete sich die Musikerin bei der Premiere des Projekts selbst als "Quereinsteigerin" in Sachen Schauspielerei. Doch trotz ihres Ausflugs ins Schauspiel-Business möchte Carlotta ihre musikalische Karriere keineswegs an den Nagel hängen – im Gegenteil, sie versucht, beide Leidenschaften unter einen Hut zu bringen.

"Also im Idealfall kann ich beides zusammenbringen, weil es beides meine Passionen sind und das natürlich ein riesiges Privileg ist, davon leben zu können und das seinen Beruf zu nennen", erklärte Carlotta im Interview mit Promiflash. Und tatsächlich geht es für die Sängerin auch musikalisch weiter: Sie wird als Support bei drei Terminen mit Musikerin Ali Neumann auf Tour gehen. Wie Carlotta verriet, habe ihre Rolle in "Ein Hof zum Verlieben" indirekt sogar zu diesem musikalischen Erfolg beigetragen. Ihr Kollege Volker habe ihr ein Omnichord als Dauerleihgabe überlassen, mit dem sie seitdem ihre Instagram-Videos produziert – genau darüber sei Ali Neumann auf sie aufmerksam geworden.

Ihre Vergangenheit als Teilnehmerin bei "The Voice Kids" und als eine Hälfte der S!sters liegt bereits einige Jahre zurück. Gemeinsam mit Laura Kästel war Carlotta 2019 beim Eurovision Song Contest in Israel angetreten und auf dem vorletzten Platz gelandet. Nach diesem Rückschlag ging das Duo getrennte Wege und es wurde zunächst ruhiger um die Sängerin. Nun scheint Carlotta aber wieder voll durchzustarten – und das gleich auf zwei Ebenen. "Das ist so ein Inception-Ding, wo alles irgendwie gleichzeitig aufeinandergekommen und so, ja, verzahnt", beschrieb sie die aktuelle Situation, in der sich für sie plötzlich Schauspiel und Musik zu einem großen Ganzen fügen.

Sat.1/Joyn Carlotta Truman bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Sat.1/Joyn Carlotta Truman bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Sat.1/Joyn Diana Staehly, Carlotta Truman und Gitta Schweighöfer bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026

