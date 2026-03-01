Sophie Habboo begeistert mit Top-Figur nach Babypause

Sophie Habboo (31) hat auf Instagram neue Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter geteilt – und dabei ihre beeindruckende Figur nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Ziggy präsentiert. Die 31-jährige Reality-TV-Bekanntheit, die durch die Show "Made In Chelsea" bekannt wurde, postete am Donnerstag eine Reihe von süßen Schnappschüssen, die sie als "einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben" bezeichnete. Darunter war auch ein niedliches Selfie mit ihrem Baby, das sie gemeinsam mit Ehemann Jamie Laing (37) Ende vergangenen Jahres willkommen hieß. Zusätzlich gewährte Sophie ihren Followern Einblicke in ihre Woche, die unter anderem Behind-the-Scenes-Momente von den EE BAFTA Film Awards beinhaltete.

Bei der prestigeträchtigen Veranstaltung am vergangenen Sonntag moderierte Sophie gemeinsam mit ihrem Mann die Red-Carpet-Berichterstattung und sorgte in einem trägerlosen, anliegenden schwarzen Spitzenkleid für Aufsehen. Nur elf Wochen nach der Geburt begeisterte die junge Mutter mit ihrer straffen Figur und erntete zahlreiche begeisterte Kommentare von ihren Social-Media-Followern. "Oh mein Gott. Elf Wochen nach der Geburt und du beherrschst den roten Teppich SO? Wie ist das überhaupt real? Du siehst sensationell aus!", schrieb ein Fan. Weitere Reaktionen lauteten "unglaublich", "atemberaubend" und "einfach unreal". Auch Jamie ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau ein Kompliment zu machen und scherzte sarkastisch in einem Video, in dem sie gemeinsam in einem Hotelflur tanzen, dass er "über seinem Niveau spiele".

Sophie und Jamie genießen sichtlich ihre Zeit als Eltern und teilen regelmäßig Momente aus ihrem Alltag mit Ziggy auf Social Media. Die beiden hatten bereits zuvor Einblicke in ihr Familienleben gewährt und dabei auch ihr gemütlich eingerichtetes Kinderzimmer sowie innige Kuschelmomente auf dem Sofa gezeigt. Das Paar, das sich durch "Made In Chelsea" kennengelernt hatte, kündigte zudem eine Dokumentation über ihre Reise als Eltern an, die demnächst auf Disney+ erscheinen soll. Die EE BAFTA Film Awards markierten nun die Rückkehr des Paares auf den roten Teppich nach der Geburt ihres ersten Kindes.

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo posiert 3 Monate nach der Geburt ihres Babys im Februar 2026

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo zeigt sich im Abendkleid im Februar 2026

Instagram / jamielaing Sophie Haboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy