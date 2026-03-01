"Modeln nur Hobby": Leni Klum macht 2026 ihren Uni-Abschluss

Leni Klum (21) steht vor einem wichtigen Meilenstein in ihrem Leben. Die Tochter von Heidi Klum (52) wird in diesem Jahr ihren Universitätsabschluss machen, wie ihre Mutter jetzt bei der Premiere ihrer Dokumentation "On and Off the Catwalk" im Beisein von Promiflash verriet. Seit vier Jahren studiert Leni Innenarchitektur an der renommierten NYU in New York und wird ihre Ausbildung 2026 erfolgreich abschließen. Das Modeln, das viele mit der 21-Jährigen verbinden, ist für sie aktuell nur ein Nebenprojekt. "Beide studieren noch. Deswegen kann das ja auch komplett eine andere Reise für sie werden. Ich glaube, im Moment machen sie das so ein bisschen als Hobby nebenbei", erklärte Heidi.

Die stolze Mutter betonte, dass sowohl Leni als auch ihr Sohn Henry ihre Ausbildung nicht für die Modelkarriere aufgeben würden. "Das ist nicht so, als wenn sie ihre Schule aufgegeben hätten und sagen: Okay, ich konzentriere mich jetzt nur aufs Modeln. Das ist nicht der Fall. Die studieren beide weiterhin", stellte Heidi klar. Trotz des vollen Studienalltags ist Leni beruflich erfolgreich unterwegs und bereist für Kampagnen die ganze Welt. Erst letzte Woche war sie in London, um eine große Kampagne zu fotografieren, die demnächst zu sehen sein wird. "Sie hat super viele Angebote, bereist die ganze Welt", schwärmte ihre Mutter.

Heidi zeigte sich zufrieden damit, dass ihre Kinder verschiedene Optionen offenhalten. "Das finde ich auch ganz gut so, dass sie unterschiedliche Interessen haben, alles weiterverfolgen und das so ein bisschen nebenbei noch machen können", sagte sie. Leni, die im Mai 2004 geboren wurde, ist das älteste von Heidis vier Kindern und hat sich trotz ihrer berühmten Mutter einen eigenen Weg erarbeitet. Während sie in der Modewelt bereits viele Erfolge feiern konnte, scheint sie sich mit ihrem Studium der Innenarchitektur bewusst ein zweites Standbein aufzubauen, um später flexibel zwischen verschiedenen Karrierewegen wählen zu können.

Getty Images Leni Klum bei den Glamour Women of the Year Awards, November 2025

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025

Getty Images Leni Klum im September 2025 in New York