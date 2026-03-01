"Let's Dance"-Auftakt dominiert TV-Programm mit Top-Quote

Die 19. Staffel von Let's Dance ist mit einem Paukenschlag ins Fernsehprogramm gestartet. In der großen Kennenlernshow am Freitagabend wurden die 14 Kandidaten vorgestellt und mussten in Gruppen erstmals ihr Können auf dem Parkett beweisen. Moderiert von Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47), lockte die Show insgesamt 3,19 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. In der Spitze schalteten sogar bis zu 3,84 Millionen ein. Mit einem starken Marktanteil von 17,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen war die Kennenlernshow die klare Nummer eins des Tages und lag damit sogar über dem Niveau des Vorjahres, wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Während der Show erfuhren die Promis und ihre Tanzpartner live, wer in dieser Staffel gemeinsam um den Titel "Dancing Star 2026" kämpfen wird. Die Jury rund um Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61) bewertete die ersten Gruppentänze der Stars und vergab individuelle Noten. Auch die Zuschauer konnten für ihren Favoriten abstimmen. Joel Mattli sicherte sich durch das Gesamtvoting das Direktticket für die zweite reguläre Live-Entscheidungsshow. Im Anschluss an die Show präsentierte Frauke Ludowig (62) ab 23:30 Uhr in "Exclusiv Spezial – Let's Dance" weitere Details direkt vom Tanzparkett. Das Format überzeugte mit 1,61 Millionen Zuschauern und erreichte in den Zielgruppen jeweils sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil.

Mit dem erfolgreichen Staffelauftakt konnte RTL am Freitag mit einem Tagesmarktanteil von 12,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen klar die Spitzenposition unter den Sendern behaupten. Damit setzte sich der Sender deutlich von der Konkurrenz ab und bestätigte das große Publikumsinteresse zum Start der neuen Staffel. Die erste von insgesamt zwölf regulären Liveshows wird am 6. März 2026 um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Victoria und Daniel führen dann erneut durch den Abend, wenn die Kandidaten in ihren Tanzpaaren erstmals einzeln antreten und um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Für sie beginnt damit der Wettbewerb unter echten Wettkampfbedingungen – Juryurteile und Zuschauerstimmen entscheiden über das Weiterkommen.

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance" 2026

