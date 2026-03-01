Shia LaBeouf kämpfte wohl lange um die Beziehung zu Mia Goth

Shia LaBeouf (39) und Mia Goth (32) gingen im vergangenen Jahr getrennte Wege, doch bis heute ist umstritten, woran die Ehe der beiden Schauspieler wirklich zerbrochen ist. Wie TMZ nun berichtet, bestreiten Freunde von Shia vehement, dass der "Transformers"-Star die Schuld am Scheitern der Beziehung trägt. Die Quellen aus seinem Umfeld erklären, dass die Beziehung zwischen den beiden "einfach nicht funktioniert hat" und betonen, dass Shia noch immer Gefühle für Mia habe. Ein Insider behauptet, der Schauspieler habe alles versucht, um die Ehe zu retten – von gemeinsamen Urlauben bis hin zur Hinwendung zum Glauben.

Mias Freunde sehen die Situation völlig anders. Sie machen vor allem Shias Alkoholkonsum für das Beziehungsende verantwortlich. Obwohl der Schauspieler kleine Anstrengungen unternommen habe, sich zu ändern, sei jeder Schritt nach vorne mit "zehn Schritten zurück" geendet, erklärt ein Insider. Mia habe zwar noch Gefühle für Shia, wolle aber nicht mehr mit ihm verheiratet sein, da sie nicht glaube, dass er in der Lage sei, an seinen Problemen zu arbeiten und ein besserer Mensch zu werden.

Die jüngste Festnahme von Shia bei den Mardi Gras-Feierlichkeiten in New Orleans, bei der er wegen Körperverletzung angeklagt wurde, nachdem er in eine Schlägerei verwickelt war, hat die Sorgen um den Schauspieler noch verstärkt. Quellen aus Mias Umfeld erklären gegenüber TMZ, dass sie sich wünsche, Shia würde endlich professionelle Hilfe annehmen und in eine Entzugsklinik gehen. Der Vorfall habe einmal mehr ein Verhalten offenbart, das sich seit Jahren hinter verschlossenen Türen abspiele. Shia und Mia haben eine gemeinsame Tochter, Isabel, für die beide trotz der Trennung weiterhin Verantwortung tragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth bei der Sondervorführung von "Frankenstein" im Plaza Hotel in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler