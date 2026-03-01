Seltene Zweisamkeit: Jake Gyllenhaal mit Freundin in London

Jake Gyllenhaal (45) hat sich am Donnerstagabend ganz verliebt mit seiner Freundin Jeanne Cadieu auf dem roten Teppich gezeigt. Der Schauspieler erschien mit der französischen Beauty zur Weltpremiere des Films "The Bride!" im Cineworld Leicester Square im Herzen der britischen Hauptstadt, wie Daily Mail berichtet. Seit 2018 sind Jake und das Model liiert, gemeinsame Auftritte vor den Kameras sind bei den beiden allerdings eine echte Rarität. Umso mehr fiel der harmonische Auftritt ins Auge, als das Paar Arm in Arm über den Teppich lief und im Blitzlichtgewitter strahlte.

Modefans kamen an diesem Abend ebenfalls auf ihre Kosten: Jeanne setzte bei der Premiere auf einen echten Hingucker-Look. Die Laufstegschönheit trug ein figurbetontes, schwarzes Rollkragenkleid, auf dem die skizzierte Silhouette eines Frauenkörpers prangte. Dazu kombinierte sie schwarze Wildleder-Heels, eine schwarze Clutch sowie auffällige goldene Perlenohrringe. Jake entschied sich für einen eleganten schwarzen, zweireihigen Anzug und kuschelte sich immer wieder an seine Partnerin. Später wurden die beiden auf dem Weg zur Afterparty im Londoner Restaurant Bardo St James gesichtet, wo Jake sich Zeit für wartende Fans nahm und fleißig Autogramme gab.

In Interviews gibt sich Jake in Sachen Liebe meist eher zurückhaltend, hat in den vergangenen Jahren aber immer wieder durchblicken lassen, wie wichtig ihm seine Beziehung zu Jeanne und das Thema Familie ist. Gegenüber dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter erklärte er, dass lange seine Karriere im Vordergrund gestanden habe, er inzwischen aber gemerkt habe, dass für ihn vor allem eines zähle: Familie. In einem Esquire-Porträt schwärmte der Hollywoodstar von seiner Partnerin: "In vielerlei Hinsicht sind wir Familie. Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich so wohl."

Getty Images Jeanne Cadieu und Jake Gyllenhaal bei der Weltpremiere von "The Bride!" in Leicester Square

Getty Images Jeanne Cadieu und Jake Gyllenhaal im März 2024

Splash News / ActionPress Jake Gyllenhaal mit seiner Freundin Jeanne Cadieu, Juni 2023