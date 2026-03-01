Cindy Crawford: Gewalt und Verlust prägten ihre Kindheit

Sie avancierte gemeinsam mit Models wie Naomi Campbell (55) und Linda Evangelista (60) zu den ersten Superstars der Branche. Cindy Crawford (60) feierte am 20. Februar ihren 60. Geburtstag – doch der Weg zur Model-Ikone war alles andere als glamourös. Das Supermodel sprach jetzt offen über ihre schwere Kindheit im Mittleren Westen der USA, die von einem tragischen Schicksalsschlag überschattet wurde. Als Cindy zehn Jahre alt war, starb ihr kleiner Bruder Jeffrey mit nur drei Jahren an Leukämie. "Ich weiß, das klingt sehr nach Kindesmisshandlung, aber wir wurden als Kinder definitiv geschlagen", erzählte sie im Podcast "Kelly Corrigan Wonders". Besonders schmerzlich: Ihr Vater hatte Jeffrey geschlagen, bevor die Familie von seiner Krankheit wusste – und durch die Leukämie blieben wohl Handabdrücke auf ihm zurück.

Der Tod ihres Bruders löste bei Cindy schwere Schuldgefühle aus. Sie und ihre Schwestern fragten sich, warum sie noch leben durften, während der einzige Sohn der Familie starb, wie sie bereits 1994 gegenüber dem Magazin Vanity Fair verriet. Fortan habe sie versucht, das perfekte Kind zu sein. Trotz dieser belastenden Kindheit schloss Cindy 1984 als Jahrgangsbeste die Highschool ab und erhielt ein Stipendium für eine der Top-Universitäten des Landes. Mit 17 Jahren gewann sie laut Hello! den Wettbewerb "Look of the Year" – ein Foto, das ein lokaler Fotograf am Pool ihres damaligen Freundes geschossen hatte, veränderte laut Cindy, die selbstbewusst mit ihrer Nacktheit umgeht, alles. Ihr Studium zur Chemieingenieurin brach sie kurz nach Beginn ab und zog 1986 nach New York.

Das legendäre Vogue-Cover von Peter Lindbergh im Januar 1990 läutete ein neues Zeitalter der Modefotografie ein – die Models bekamen plötzlich ein öffentliches Gesicht und Persönlichkeit. Im Musikvideo "Freedom! '90" von George Michael (†53) wurden die fünf Frauen selbst Teil der Popgeschichte. Auch abseits des Laufstegs schlug Cindy, die von 1991 bis 1995 mit Richard Gere (76) verheiratet war, früh ambitionierte Wege ein. Bereits 1992 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma Crawdaddy Inc., über die sie ihre Fitnessvideos publizierte. Heute lebt Cindy in Malibu, ist seit fast 28 Jahren mit Rande Gerber (63) verheiratet und Mutter eines Sohnes und einer Tochter, die beide ebenfalls als Models arbeiten. Als Mitgründerin einer Hautpflegemarke baut sie ihr Beauty-Imperium weiter aus und bleibt der Branche treu, die sie einst revolutionierte.

Getty Images Cindy Crawford 2026

Vince Bucci / Getty Images Naomi Campbell und Cindy Crawford 2007

Getty Images Cindy Crawford und Richard Gere bei den Oscars 1993